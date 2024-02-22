Может ли РФ аннексировать Приднестровье: что об этом думают в ВСУ

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Марьян Ощановский
Россия в будущем может предпринять попытку аннексии непризнанного Приднестровья, которое де-юре является частью Молдовы, но де-факто контролируется российской армией та пророссийскими политиками.
Мир не признает Приднестровье. Фото из открытых источников
По мнению заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, возможность официального "присоединения" Приднестровья к России вполне реальна.
Максим Жорин добавил, что Молдова могла бы обратиться к Украине за помощью, чтобы не допустить аннексии Приднестровья Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для победы в войне над Россией Украина должна сделать своими приоритетами переход к обороне, восстановление боеспособности армии и нанесение ударов по наиболее уязвимым местам российской армии. По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, для сохранения шансов на победу над РФ Украина должна руководствоваться принципом "удерживай, перестраивай, бей".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики начали перебрасывать на другие участки фронта свои подразделения из оккупированного города Авдеевка Донецкой области. В ближайшее время следует ожидать усложнения ситуации на южном фронте в Запорожской области и Харьковском направлении.
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Ігор
сегодня, 22:10
Потроху починається розуміння. Тепер більш складний аналіз: Просунувшись вдовж моря, Росія захопить не тільки Придністров'я, а і всю Молдову. Тим самим "огортаючи" Україну окупованими Молдовою і Білоруссю. Західні продажні "бандерівські" регіони радо зустрінуть рублевих братів - котел готов. Міста з чиновницькою владою і власниками-феодалами, особливо Київ Львів Дніпро ..., там все порішали - вся розкішна власність буде ціла. Хунта Фюрера у пОПі не постраждає. На цьому - все. Єдине питання: чи насмілиться Європа врятувати Молдову, шляхом приєднання її до країни НАТО - Румунії?