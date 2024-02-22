Может ли РФ аннексировать Приднестровье: что об этом думают в ВСУ

Россия в будущем может предпринять попытку аннексии непризнанного Приднестровья, которое де-юре является частью Молдовы, но де-факто контролируется российской армией та пророссийскими политиками.

Мир не признает Приднестровье. Фото из открытых источников

По мнению заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, возможность официального "присоединения" Приднестровья к России вполне реальна.

"По логике РФ постоянная эскалация – это лучший способ держать свое стадо в тонусе и готовить большую войну против НАТО. Вместе с тем, следует учитывать, что в Приднестровье давно стоят российские войска. То есть Приднестровье и без того де-факто является частью РФ. Сложно понять, почему Запад все еще позволяет существовать этому образованию. Из-за своей слабости теперь будет еще больше проблем", — подчеркнул офицер ВСУ.

Максим Жорин добавил, что Молдова могла бы обратиться к Украине за помощью, чтобы не допустить аннексии Приднестровья Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для победы в войне над Россией Украина должна сделать своими приоритетами переход к обороне, восстановление боеспособности армии и нанесение ударов по наиболее уязвимым местам российской армии. По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, для сохранения шансов на победу над РФ Украина должна руководствоваться принципом "удерживай, перестраивай, бей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики начали перебрасывать на другие участки фронта свои подразделения из оккупированного города Авдеевка Донецкой области. В ближайшее время следует ожидать усложнения ситуации на южном фронте в Запорожской области и Харьковском направлении.

