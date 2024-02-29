У Зеленского отреагировали на события в Приднестровье: ждать ли эскалации

Раскачивание ситуации в Приднестровье – это стандартная информационные программа, которая ни на кого сегодня не влияет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

"Нет никакой эскалации и не будет на этом направлении. Эти обращения абсолютно не имеют смысла. Пропагандистски они сделали заявление, но логистически Россия туда не имеет никакого шанса добраться", — высказался Михаил Подоляк.

Советник отметил, что события, которые произошли сегодня не вызывают беспокойства ни в Молдове, ни в Украине, ни в Евросоюзе.

"Будет ли это иметь какие-то информационные последствия? Да, Россия будет это использовать несколько дней. Это стандартные информационные программы. Они ни на кого сегодня не влияют", — добавил Подоляк.

Напомним, 28 февраля в непризнанной республике прошел съезд "депутатов всех уровней". Так называемые "депутаты" непризнанного Приднестровья обратились в Совет Федерации и государственную думу России с просьбой реализовать меры по защите Приднестровья в условиях "усиления давления Молдовы".

Также местные "депутаты" обратились в ОБСЕ, СНГ, Европейский парламент, международный комитет Красный Крест и к генсеку ООН с призывом "повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и пресечь нарушение прав и свобод жителей Приднестровья".

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