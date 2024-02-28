Обращение Приднестровья о защите от Молдовы: появилась первая реакция Кремля

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Лиля Воробьева
Сергей Лавров (фото из открытых источников)
Также во внешнеполитическом ведомстве окупантов подчеркнули, что "все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Приднестровье обратилось в Россию с просьбой о "защите" . Российские СМИ активно распространяют информацию о том, что Приднестровье сегодня обратилось за помощью к России из-за "давление" со стороны Молдовы.
Отмечается, что сегодня в непризнанной республике прошел съезд "депутатов всех уровней". Так называемые депутаты непризнанного Приднестровья обратились в Совет Федерации и государственную думу России с просьбой реализовать меры по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы.
Также местные "депутаты" обратились в ОБСЕ, СНГ, Европейский парламент, международный комитет Красного Креста и генсек ООН с призывом "повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и прекратить нарушение прав и свобод жителей Приднестровья".
В заявлении местные депутаты отметили, что Молдова развязала против непризнанной ПМР экономическую войну, а также обвинили Кишинев в том, что он намеренно блокирует переговоры с Тирасполем. Отметим, что с начала 2024 года Кишинев упразднил таможенные льготы для приднестровских предпринимателей. Это вызвало острую реакцию Тирасполя.
Обсуждения
Новости
Так
28 февраля 2024, 19:34
заебали захистом,уже сколько русскоязичних убили,а все туда -же((