Обращение Приднестровья о защите от Молдовы: появилась первая реакция Кремля

В главном дипломатическом ведомстве России прокомментировали обращение Приднестровья. У Лаврова заявили, что профильные ведомства РФ рассмотрят обращение Приднестровья о "принятии мер по защите" от Молдовы. Об этом сообщает Интерфакс

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Традиционно в министерстве иностранных дел взорвались пропагандистское заявление о ситуации с обращением Тирасполя.

"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников – один из приоритетов", — сказали в МИД РФ.

Также во внешнеполитическом ведомстве окупантов подчеркнули, что "все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Приднестровье обратилось в Россию с просьбой о "защите" . Российские СМИ активно распространяют информацию о том, что Приднестровье сегодня обратилось за помощью к России из-за "давление" со стороны Молдовы.

Отмечается, что сегодня в непризнанной республике прошел съезд "депутатов всех уровней". Так называемые депутаты непризнанного Приднестровья обратились в Совет Федерации и государственную думу России с просьбой реализовать меры по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы.

Также местные "депутаты" обратились в ОБСЕ, СНГ, Европейский парламент, международный комитет Красного Креста и генсек ООН с призывом "повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и прекратить нарушение прав и свобод жителей Приднестровья".

В заявлении местные депутаты отметили, что Молдова развязала против непризнанной ПМР экономическую войну, а также обвинили Кишинев в том, что он намеренно блокирует переговоры с Тирасполем. Отметим, что с начала 2024 года Кишинев упразднил таможенные льготы для приднестровских предпринимателей. Это вызвало острую реакцию Тирасполя.

