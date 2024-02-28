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Обращение Приднестровья о защите от Молдовы: появилась первая реакция Кремля

Россия повторила свою привычную пропаганду о "защите соотечественников" в ответ на "просьбу" из оккупированного Москвой Приднестровья

28 февраля 2024, 19:07
Автор:
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Лиля Воробьева
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В главном дипломатическом ведомстве России прокомментировали обращение Приднестровья. У Лаврова заявили, что профильные ведомства РФ рассмотрят обращение Приднестровья о "принятии мер по защите" от Молдовы. Об этом сообщает Интерфакс

Обращение Приднестровья о защите от Молдовы: появилась первая реакция Кремля

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Традиционно в министерстве иностранных дел взорвались пропагандистское заявление о ситуации с обращением Тирасполя.

"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников – один из приоритетов", — сказали в МИД РФ.

Также во внешнеполитическом ведомстве окупантов подчеркнули, что "все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Приднестровье обратилось в Россию с просьбой о "защите" . Российские СМИ активно распространяют информацию о том, что Приднестровье сегодня обратилось за помощью к России из-за "давление" со стороны Молдовы.

Отмечается, что сегодня в непризнанной республике прошел съезд "депутатов всех уровней". Так называемые депутаты непризнанного Приднестровья обратились в Совет Федерации и государственную думу России с просьбой реализовать меры по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы.

Также местные "депутаты" обратились в ОБСЕ, СНГ, Европейский парламент, международный комитет Красного Креста и генсек ООН с призывом "повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и прекратить нарушение прав и свобод жителей Приднестровья".

В заявлении местные депутаты отметили, что Молдова развязала против непризнанной ПМР экономическую войну, а также обвинили Кишинев в том, что он намеренно блокирует переговоры с Тирасполем. Отметим, что с начала 2024 года Кишинев упразднил таможенные льготы для приднестровских предпринимателей. Это вызвало острую реакцию Тирасполя.



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Обсуждения

Так

28 февраля 2024, 19:34

заебали захистом,уже сколько русскоязичних убили,а все туда -же((


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