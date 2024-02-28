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Какая страна НАТО не исключает отправку войск в Украину и поддерживает призыв Макрона

В Латвии не исключают отправку войск в Украину, если будет решение НАТО

28 февраля 2024, 15:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Латвия рассмотрит возможность отправки войск в Украину, если будет соответствующая договоренность между союзниками НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Tagesschau".

Какая страна НАТО не исключает отправку войск в Украину и поддерживает призыв Макрона

Латвия. Фото: из открытых источников

Спикер министерства обороны балтийской страны в комментарии СМИ отметил, что Латвия не выступает против размещения западных сухопутных войск в Украине.                                                     

"Латвия продолжает рассматривать много разных вариантов для усиления поддержки Украины", — сказал он.

Спикер добавил, что, если будет соответствующее решение НАТО, Латвия рассмотрит такую возможность.

"Если между союзниками по НАТО будет договоренность о направлении войск в Украину, Латвия рассмотрит возможность участия", — добавил представитель Латвии.

Читайте также на портале "Комментарии" — резонансное заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что, возможно, придется отправить в Украину западные войска для сдерживания российской агрессии, продолжает оставаться одной из топ-тем конца февраля. И хоть лидеры остальных европейских держав, а также руководство НАТО, сейчас массово опровергают такую вероятность, равно как США, сам факт дискуссии на эту тему уже радует. О чем говорит ход Макрона? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                                              

Также издание "Комментарии" сообщало — могут ли войска НАТО оказаться в Украине: что стоит за заявлением Макрона.




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Источник: https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-mittwoch-338.html
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