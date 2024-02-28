Какая страна НАТО не исключает отправку войск в Украину и поддерживает призыв Макрона

Латвия рассмотрит возможность отправки войск в Украину, если будет соответствующая договоренность между союзниками НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Tagesschau".

Латвия. Фото: из открытых источников

Спикер министерства обороны балтийской страны в комментарии СМИ отметил, что Латвия не выступает против размещения западных сухопутных войск в Украине.

"Латвия продолжает рассматривать много разных вариантов для усиления поддержки Украины", — сказал он.

Спикер добавил, что, если будет соответствующее решение НАТО, Латвия рассмотрит такую возможность.

"Если между союзниками по НАТО будет договоренность о направлении войск в Украину, Латвия рассмотрит возможность участия", — добавил представитель Латвии.

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