Могут ли войска НАТО оказаться в Украине: что стоит за заявлением Макрона

Во время собрания европейских лидеров в Париже с целью усилить поддержку Украины президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление, ставшее достоянием общественности. А именно – не исключил отправки в нашу страну западных войск. Хоть и признал, что тут среди членов НАТО консенсуса нет. Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что такая возможность обсуждалась. Но подчеркнул, что Словакия не будет посылать своих военных в Украину. Не готовы это делать и Чехия, аналогичную позицию заняли Польша и Швеция. Что кроется за резонансным заявлением Макрона? Насколько реалистична помощь Украине войсками НАТО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Рассчитываем лишь на помощь военной техникой

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким мнением:

Да, тему говорили. Но, нет, никакого практического решения не приняли". "Я не верю, что Франция сможет отправить даже свои войска в Украину. Вряд ли французское правительство сможет как-то это объяснить своим военным и гражданским. И тот же генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что ничего подобного Альянс не рассматривает

Помощь вооружением и боеприпасами нам продолжат оказывать. Но не людьми, уверен эксперт.

"Возможно, Макрон подобным заявлением захотел привлечь больше внимания к сложной ситуации на нашем фронте. Но вряд ли он реально подразумевал отправку в Украину военнослужащих НАТО", – считает Иван Ступак.

Так что, констатирует он, рассчитываем на помощь военной техникой, включая самолеты, снарядами, ракетами, амуницией. Но применять всё это против агрессора будут именно украинцы.

Сама идея обсуждалась еще в 2022 году

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак обращает внимание, что Макрон выступил инициатором наиболее радикальной повестки дня по участию войск стран НАТО на стороне Украины по нескольким причинам.

"Во-первых, – поясняет эксперт, – из-за второго и последнего срока полномочий Макрон не обременен электоральными расчетами – и может позволить себе заявления, без учета выборов (собственно его инициативу уже во Франции раскритиковали и ультраправые и крайние левые). Во-вторых, Франция предпочитает играть первую скрипку в построении новой архитектуры безопасности в Европе в противовес американо-германскому альянсу с его осторожным и гибким отношением к более весомой военной помощи Украине".

Именно Франция, акцентирует Олег Постернак, поддерживает вступление Украины в НАТО, в то время, когда Германия и США имеют оговорку и опасения новой эскалации.

"В-третьих, – продолжает политтехнолог, – заявления, даже намекающие на возможное непосредственное участие военных НАТО в войне в Украине, могут положительно повлиять на актуализацию восприятия необходимости военной помощи нашей стране в виде оружия, техники и обучения. Ведь среди европейцев, по данным опросов, заметно охлаждение внимания к российскому вторжению и уменьшение приверженности помощи Украине. Лейтмотив прост: не хотите воевать своими людьми, тогда предоставьте хотя бы вооружение".

Сама идея, кстати, отмечает эксперт, обсуждалась еще в 2022 году, но по понятным причинам вряд ли могла быть реализована.

"Сейчас же она способна подчеркнуть наличие реальной военной угрозы для ЕС и НАТО со стороны России, – поясняет Олег Постернак. – И позволяет перепрограммировать внешнюю политику на континенте ключевых игроков".

Франция всё более занимает лидирующие позиции в укреплении европейской безопасности

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

И это большой сдвиг в укреплении наших отношений, а также в смысле вклада в систему глобальной безопасности". "Мы благодарны Франции за поддержку. Напомню, что Украина подписала уже с ней договор о сотрудничестве в сфере безопасности

По словам эксперта, ценно и нынешнее заявление Макрона, которое дает понять, что на Западе осознали – Россия несет угрозу всему демократическому миру, да и миру в целом.

"Франция всё более занимает лидирующие позиции в укреплении европейской безопасности. Она подает сигнал другим странам демократического мира, что следует укреплять не только свою обороноспособность, но и максимально помогать Украине. Чтоб предотвратить нападение РФ на другие страны, нанеся ей поражение на территории Украины. А в лице России – нанеся поражение всем тоталитарным системам от лица всех демократических", – заключает Катерина Коваль.

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