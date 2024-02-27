Что изменилось за два года большой войны: кто сейчас имеет преимущество

Украина вошла в третий год широкомасштабной войны с Россией со смешанными чувствами. С одной стороны – мы выстояли и продолжаем сражаться. С другой – помощь со стороны США забуксовала, из-за чего мы уходим в оборону. На этом фоне активизировалась Европа, которая понимает, что поражение Украины будет означать скорое вторжение России в одну из стран ЕС. И даже ранее осторожный президент Франции Эммануэль Макрон не исключает отправку западных войск нам на подмогу, акцентируя, что РФ заняла агрессивную позицию не только против Украины, но и "против нас в целом". Эксперты подвели для портала "Комментарии" итоги двух лет "большой войны", а также поделились ожиданиями от обозримого будущего.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Мы попали в новый вид войны

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует, что есть политическая и военная составляющая.

"Политическая – мы отстояли свой суверенитет, государственность, территориальную целостность (за исключением временно оккупированных территорий, но тут ключевое слово – "временно"). Украинское общество продемонстрировало свою сплоченность. Да, у нас есть определенные противоречия. Но против российской агрессии мы выступили единым строем. И очереди добровольцев в первые месяцы у военкоматов говорили сами за себя. Наконец, мы начали воспитывать национальную военную элиту. Идет ее формирование. А именно такая элита – основа государства. Потом будет элита спецслужб, разведки и так далее. Это позволит нам после войны совершить качественное переформатирование государства", – уверен эксперт.

Что касается военной составляющей – тут тоже есть немало для нас позитива, считает он. Так, фактически происходит перезапуск отечественного ВПК, который приобретает новое качество, ориентированное на особенности современных войн.

"Да, еще патронный завод не построен, но толковые инженеры, которые могут модернизировать ракеты, у нас точно есть. И противник это не раз прочувствовал. Мы начали подтягивать народную инициативу. И это тоже правильно", – отмечает Олег Стариков.

Он акцентирует, что мы попали в новый вид войны, который включает в себя войны старого поколения (тот же позиционный фронт, как сейчас – это Первая мировая, те же мобильные действия, как, к примеру, во время нашего Харьковского наступления-2022 – это Вторая мировая). Присутствуют, по словам эксперта, элементы сетецентричной войны в контексте многосферных, многоуровневых операций (потопление крейсера "Москва", ряда других военных кораблей противника, удар по штабу Черноморского флота РФ, по самолетам А-50).

Потому что имеем новый формат войны. С беспилотниками с рядом других новейших средств поражения. Некоторые методики, наработанные нашими стратегическими партнерами, показали свою несостоятельность. В том числе в рамках нашей летней наступательной кампании-2023. И это тоже надо учитывать. Хорошо, что мы спустя какое-то время сдали назад, начав вести боевые действия иначе, чем предполагалось изначально. Да, мы не сумели добиться весомых успехов, но зато сохранили свои вооруженные силы, которые, безусловно, нуждаются в ротации, в пополнении. И тут, если говорить о мобилизационной подготовке, то имеем информационный, пропагандистский, организационный провал. Важно, опять же, сделать правильные выводы – и получить эффективную систему", – поясняет Олег Стариков. "Сейчас переписываются боевые уставы не только в Украине и РФ, но и в других странах

По его словам, на данный момент и российско-украинский фронт, и мир в целом находится в позиционном тупике.

Запад, сделав ставку на либеральную экономику, провел демилитаризацию своей промышленности. И теперь, на фоне российско-украинской войны, по ходу которой переписываются военные доктрины, вынужден фактически заново запускать свой ВПК", – отмечает эксперт. "Не случайно президент Франции Макрон собирал в Париже европейских лидеров, пытаясь выработать новые подходы к нашей войне

Два года масштабного противостояния продемонстрировали, что победить Украину военным путем невозможно, считает он.

"У нас огромная территория, мужественная нация, есть поддержка партнеров. Россия не может "переварить" даже то, что захватила. У нее не хватает сил, ресурсов. Да и в принципе это войне не о захвате территорий, а – об идеологии. А идеологически РФ ничего предложить не может, кроме бесконечной войны. Потому мы и выстоим, и победим", – заключает Олег Стариков.

Замалчивание начала "сво" буквально кричит о том, что Кремль понимает катастрофичность ситуации для себя

Политический эксперт Светлана Кушнир обращает внимание, что в РФ вторую годовщину открытого вторжения в Украину предпочли "не заметить".

"Причин для подчеркнутого молчания России по поводу двух лет ведения агрессивной войны против украинского народа несколько, – считает она. – Во-первых, попрано "величие" российской армии, которую в мире все боялись. Но которая не смогла взять не что Киев за три дня, но и на захваты отдельных небольших городов Донбасса тратит месяцы, расплачиваясь за это колоссальными потерями. Во-вторых, оказалось, что росармию можно побеждать, оперируя куда меньшими ресурсами. Именно об этом наши Харьковская, Херсонская наступательные операции, методичная работа по выдавливанию военного флота агрессора из Черного моря). А "гражданская война", которой РФ все эти годы называла происходящее на Донбассе, пришла в итоге к ней самой. В виде бунта Пригожина, его похода на Москву с параллельным уничтожением самолетов и вертолетов российской армии".

Эти унижения, отмечает эксперт, вряд ли хотят упоминать в Кремле. Как и "отрицательное плавание" двух с лишним десятков кораблей Черноморского флота агрессора, отвод из Крыма в глубину акватории остатков плавсредств. Как и периодически заходы российского "Легиона Свободы" на территории РФ, прилегающих к границе с Украиной. Как и атаки дронов на Кремль и не только которые российское ПВО проспало.

и экономического и промышленного потенциала. Атаками дронов в течение первых двух месяцев 2024 года украинцам удалось сократить на треть российский экспорт нефтепродуктов, доходы с которого обеспечивают 55% военного бюджета РФ. Выведен из строя Новолипецкий металлургический комбинат производящий комплектующие для российских ракет, артиллерии, беспилотников и так далее. Повреждение установок для первичного охлаждение неочищенного коксового газа приведет к остановке всего производственного цикла на длительное время", – поясняет Светлана Кушнир. "Еще одна из причин громко умолчать о т.н. "сво", это потери. И вояк, техники

Она также напоминает, что лишь за одну февральскую неделю у россиян состоялся настоящий "самолетопад". Отлетался ряд истребителей и истребителей-бомбардировщиков (Су-34 и Су-35.), два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые были "глазами" России в небе (ведет наблюдение в воздухе, на земле и в море, осуществляет наведение авиации на цели). Стоимость такого самолета, отмечает эксперт, 350 миллионов долларов. И у врага их остались считанные единицы.

"Замалчивание начала "сво" буквально кричит о том, что Кремль понимает катастрофичность ситуации для себя. И это один из главных выводов двух лет "большой войны" – и одна из главных наших надежд, – считает Светлана Кушнир. – Путинская власть молчит в тряпочку об унижении империи из-за неистового сопротивления украинцев. Молчит о том, что под "освобождением" понимает лишь уничтожение до основание еще недавно цветущих украинских городов и сел. Молчит о брошенном в огонь войны человеческом потенциале самих россиян, о сожженных в этом горниле экономических и глобальных перспективах РФ. И это очень красноречивое молчание".

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