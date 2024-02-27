Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий: в чем их отличие

Украине без помощи США будет трудно добиться новых успехов на фронте в этом году. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий. Первый – оптимистический, когда Украина будет с помощью США. Второй – негативный при отсутствии помощи США. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "CNN" заявил президент Владимир Зеленский.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Президент отметил, Украина сможет подготовить людей, но задержка с поставками боеприпасов и вооружений для бригад может повлиять на общую картину войны. Поэтому, акцентировал Владимир Зеленский, главнокомандующий Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий.

"Если Украина получит помощь от США, то сможет начать оттеснять Россию. Если же нет, то придется сосредоточиться только на обороне", – отметил он.

Владимир Зеленский также добавил, что говорил о пакете помощи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и после этого разговора "почувствовал оптимизм".

"Он сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героическими являются наши люди, наши солдаты и мирные жители", – высказался президент.

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