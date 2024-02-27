Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий: в чем их отличие

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Кравцев Сергей
Украине без помощи США будет трудно добиться новых успехов на фронте в этом году. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий. Первый – оптимистический, когда Украина будет с помощью США. Второй – негативный при отсутствии помощи США. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "CNN" заявил президент Владимир Зеленский.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Президент отметил, Украина сможет подготовить людей, но задержка с поставками боеприпасов и вооружений для бригад может повлиять на общую картину войны. Поэтому, акцентировал Владимир Зеленский, главнокомандующий Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий.
Владимир Зеленский также добавил, что говорил о пакете помощи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и после этого разговора "почувствовал оптимизм".
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Харя Кришны
сегодня, 11:38
Джонсон - единственный, кто пока по заданию Трампа блокирует помощь Украине. Бубочка чувствует оптимизм? Ну разве что договорился по откатам...