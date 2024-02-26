Помощь Украине: удастся ли Байдену убедить Джонсона и республиканцев

Президент США Джо Байден во вторник в Белом доме намерен встретиться с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы ускорить выделение Украине пакета финансовой помощи. Есть ли надежда, что удастся убедить Джонсона вынести уже поддержанный Сенатом законопроект на голосование в нижней палате? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Байден и Джонсон. Фото из открытых источников

На кону – лидерство США

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе подчеркивает, что надежда на позитивное для нас решение есть. Причем, по объективным причинам.

Во-первых, поясняет он, Администрация Байдена, вся Демократическая партия активны в продвижении данного законопроекта.

Во-вторых, есть раскол в Республиканской партии, значительная часть которой поддерживает Украину.

В-третьих, происходит усиление международных позиций нашей страны. Подписаны очередные соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности – теперь с Италией и Канадой.

Ранее такие договоренности мы заключили с Великобританией, Германией, Францией, а также с Данией. Учитывая это, США вряд ли захотят отставать в вопросах поддержки Украины, отмечает эксперт. Тем более, что в соответствующем законопроекте речь не только о нас, но и об Израиле, Тайване, ряде других направлений, которые Штаты собираются профинансировать.

"Фактически, на кону – лидерство США, которое сейчас приостановилось – и нуждается в перезапуске. Ведь, как показал украинский кейс, пробуксовка американского лидерства заставляет нервничать партнеров Штатов по всему миру. И активизироваться противников США", – поясняет Антон Кучухидзе.

Он напоминает, что ранее мы получили от Штатов 118 млрд долларов. И за ту помощь голосовали как демократы, так и республиканцы. Подобная двухпартийная поддержка Украины была особой гордостью американского парламента. И тут реально было, чем гордиться. В отличие от ситуации последнего времени.

"Также обращу внимание, что Пентагон постоянно мониторит использование вооружений и боеприпасов, которые поставляются Украине. И никаких нареканий не было, – акцентирует Антон Кучухидзе. – Так что нет и никаких преград (кроме политических, связанных с выборами) для продолжения поддержки. Надеемся, республиканцы Палаты представителей сделают, наконец, правильный выбор".

Ситуацию усложняет разворачивающаяся избирательная кампания

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко рассуждает так:

"То, что встреча президента США с ключевыми фигурами Конгресса состоится – это супер! И, как позывает практика, лидеры меньшинства порой имеют столь же мощный вес, как и лидеры большинства в той или иной палате. Но от спикера зависит многое. Как сейчас от Джонсона. Поставит или нет законопроект на голосование? Какие аргументы будет приводить? Какие контраргументы будут приводить его оппоненты? Как отмечал в беседах со мной адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, идеологией пробивать ту или иную политическую логику тех же республиканцев (а особенно трампистов) – не вариант. Это могло бы подействовать на демократов. Но у нас — иная ситуация. Республиканцы — это скорее о деньгах, экономике, внутренних интересах. На это и надо делать акцент".

Ситуацию, по словам эксперта, усложняет разворачивающаяся избирательная кампания. Когда ты можешь сколь угодно быть согласен с представителем другой партии, но не можешь этого показать. Потому что — по другую сторону баррикад. И противостояния под выборы традиционно усиливается. Важно показывать иные подходы, чем оппонент. Таковы правила политической игры, констатирует Сергей Дойко.

"Но это, – продолжает он, – не исключает того, что некие решения республиканцы и демократы могут принимать совместно. Чтоб совместно же пожать позитив от них. И тут важно убедить Джонсона и Ко, что принятие законопроекта о внешней поддержке партнеров США – выгодно всем. И демократам, и республиканцам. Что все получат от этого бонусы. Что это не только об идеологии (важности победы над агрессивной автократичной Россией, чтоб другим неповадно было), о важности демонстрировать лидерство Штатов, но и – об экономике, о загруженности предприятий американского ВПК. Основная часть которых принадлежит, между прочим, республиканцам".

Можно упирать и на то, отмечает Сергей Дойко, что после победы Украины (это не обсуждается – вопрос лишь времени и жертв), американские компании получат определенные преференции и в восстановлении нашей страны, и в целом в заходе на наш рынок. И так далее.

"Думаю, в Белом доме именно эти аргументы будут приводить, – говорит эксперт. – Пояснять выгоду от поддержки Украины (и, кстати, не только Украины, но и Израиля, Тайваня, у которых уже есть вопросы к США по этому поводу). Надеемся, республиканцы нижней палаты прислушаются, как уже сделали их коллеги из Сената".

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