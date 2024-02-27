Зеленский рассказал, что ему пообещал спикер Палаты представителей США Джонсон

Президент Владимир Зеленский заявил, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обещал ему лично, что сделает "все возможное" для продолжения помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинского государства заявил в интервью каналу "CNN".

Владимир Зеленский и Майк Джонсон. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер рассказал, что, когда у него состоялся разговор с Джонсоном, тот сказал, что поддерживает Украину.

"Сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героичны наши люди, наши солдаты, мирные жители. И он сказал, что его молитвы с нами, и он сказал, что сделает это", — отметил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что просил президента США Джо Байдена и Джонсона поставить на паузу разногласия между демократами и республиканцами, чтобы достичь соглашения по Украине.

Владимир Зеленский признал, что период выборов является сложным.

"Да, я передал это послание. Я думаю, что Джонсон это услышал. И Байден тоже это услышал. Итак, это все. Что я могу сделать? Я не могу толкнуть спикера. Это его решение, но я думаю, он понимает все проблемы, которые перед нами стоят", — сказал глава государства.

На вопрос о том, доверяет ли он словам Джонсона, Зеленский ответил, что "должен доверять, но посмотрим".

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