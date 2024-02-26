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Почему в РФ не упоминали о годовщине вторжения: в США объяснили опасения Кремля

Эксперты ISW считают, что в России власти и СМИ не упоминали о годовщине вторжения, чтобы скрыть провал

сегодня, 08:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на пафосные речи российских пропагандистов и спикеров Кремля за два года полномасштабного вторжения российских войск в Украину Путину так и не удалось добить поставленных целей. Более того, авантюра, которую он затеял перед 24 февраля 2022 годом закончилась провалом и большой трагедией для России. Поэтому для того, чтобы не привлекать внимание к неудачам в достижении заявленных стратегических целей в Украине и в реализации меньших целей – захвата всей Луганской и Донецкой областей, а также к значительным потерям личного состава в России официальные лица и государственные СМИ воздержались от комментариев относительно второй годовщины начала полномасштабного вторжения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре Институт изучения войны.

Почему в РФ не упоминали о годовщине вторжения: в США объяснили опасения Кремля

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, что недавний российский опрос общественного мнения показал, что настроения россиян относительно войны в Украине в основном остаются неизменными в течение последних месяцев и что большинство россиян в основном апатичны к войне, хотя не поддерживают вторую волну мобилизации.

В ISW отмечают, российский президент Владимир Путин и российские чиновники, вероятно, воздержались от освещения второй годовщины полномасштабного вторжения России, пытаясь сохранить общественную апатию к войне, что частично позволяет российским чиновникам продолжать войну без значительной общественной реакции. 

Эксперты продолжают оценивать, что Путин, скорее всего, осознает, что вторая волна мобилизации будет в целом непопулярной, и обеспокоен тем, что такая мера вызовет широкое недовольство. Однако Путин может меньше беспокоиться об общественных настроениях после своего переизбрания в марте 2024 года и решит, что потребности России в формировании вооруженных сил перевешивают риски широкого внутреннего недовольства.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-25-2024
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