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Войска НАТО в Украине. В европейских столицах рассказали, готовы ли направить солдат на войну с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности того, что западные войска могут быть отправлены в Украину. Вместе с тем, как уже сообщили в Польше и Швеции, их страны этого делать не будут, передает портал «Комментарии»

сегодня, 12:38
Автор:
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Ткачик Олеся
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Эммануэль Макрон после переговоров с союзниками в Париже предположил, что в будущем западные войска могут быть направлены в Украину. Однако добавил, что сейчас консенсуса в этом вопросе нет. Вместе с тем, по его словам, во Франции еще нет "стратегической определенности" по этому вопросу.

Войска НАТО в Украине. В европейских столицах рассказали, готовы ли направить солдат на войну с РФ

Войска НАТО

При этом глава правительства Швеции Ульф Кристеррсон уже заявил, что для его страны вопрос отправки военных в Украину неактуален на данный момент.

Кроме того, исключили помощь войсками и в Польше. В частности, заместитель польского министра национальной обороны Цезарий Томчик заявил, что его страна не рассматривает идею отправки своих военных в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что несколько стран, являющихся членами НАТО и ЕС , обсудили возможность отправки своих войск в Украину. По словам Фицо, Словакия не отправит своих военных на войну в Украину. По словам словацкого лидера, он не может сказать цель и задачи военных, которые они могли бы выполнять в Украине.

Кроме того, отклонил возможность направления своих войск в Украину и президент Чехии Петер Павел. Он подчеркнул, что его страна "безусловно" не будет этого делать.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что война в Украине не закончится быстро. По его словам, после переизбрания Владимира Путина снова президентом России, Кремль будет пытаться и дальше оккупировать украинские территории. Петр Павел добавил, что вероятно всеобщая усталость от войны приведет к началу мирных переговоров между странами.




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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/
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