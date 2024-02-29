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Еще одна страна поддержала идею Макрона по вводу войск НАТО в Украину

Лидер Эстонии Кая Каллас ответила на заявление Эммануэля Макрона о размещении войск НАТО в Украине во время войны против России.

сегодня, 12:25
Автор:
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Slava Kot
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Премьер Эстонии Кая Каллас отреагировала на идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности в будущем разместить иностранные войска, в том числе и стран НАТО в Украине. По ее словам, это был бы одним из важных сигналов для Путина.

Еще одна страна поддержала идею Макрона по вводу войск НАТО в Украину

Эстония поддержала возможность отправить свои войска на Украину. Фото из открытых источников

Кая Каллас заявила, что западные лидеры должны обсуждать все возможности, как помочь Украине в войне с Россией. По словам Каллас, это необходимо делать за закрытыми дверями, в том числе и по отправке войск НАТО в Украину.

"Я думаю, что это тоже сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем разных вещей. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла эту войну", — сказала Каллас.

Помимо Эстонии также поддержали заявление Макрона и Латвия. Спикер министерства обороны заявил, что в случае договоренности между союзниками направить войска НАТО в Украину, Латвия рассмотрит свое участие в этом.

Напомним, что во время встречи лидеров стран Европы президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ЕС пока нет единодушия по вводу войск в Украину, однако добавил, что такая возможность может возникнуть в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после вступления Швеции в НАТО Россия пригрозила принять меры как ответ на расширение оборонного альянса. В Стокгольме отреагировали на угрозы РФ.

Также "Комментарии" писали, что страна НАТО разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по России. Финляндия заявила, что не предоставляла Украине запрета на атаки своим оружием по территории Российской Федерации.



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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-war-help-estonia-prime-minister-kaja-kallas
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