Во Франции объяснили, что могли бы делать войска НАТО на войне в Украине

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объяснил подробнее слова Эммануэля Макрона о возможности в будущем отправить французские военные силы на войну в Украину. По его словам, французские солдаты могли бы выполнять три основных задачи.



Франция назвала три задачи для войск НАТО в Украине. Фото из открытых источников

Во время выступления в Сенате Габриэль Атталь подтвердил слова Макрона о возможности Франции отправить свои войска в Украину.

"Когда мы говорим о французских солдатах, мы совершенно точно можем говорить о солдатах для проведения учений, для противовоздушной обороны наземных войск или для защиты определенного количества границ", — пояснил премьер-министр Франции.



Таким образом, три основных задачи, которые выполняли бы французские солдаты в Украине:

— обучение украинских солдат

— противовоздушная оборона

— Защита определенных границ (предположительно границ НАТО)

Таким образом, французские солдаты могли бы находиться на войне в Украине, однако не участвовали бы в ударах по российской армии.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с европейскими лидерами в Париже предположил возможность отправить войска НАТО в Украину. Однако он добавил, что это должно произойти в случае единодушия всех членов НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна из стран поддержала идею Макрона по вводу войск НАТО в Украину. Лидер Эстонии Кая Каллас заявила, что это был бы четкий сигнал от НАТО для Путина.

Также "Комментарии" писали, что появилась первая реакция страны НАТО на угрозы Путина. Российский диктатор заявил, что в случае ввода войск НАТО в Украину их ожидают "трагические последствия".