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Почему тревожный прогноз на военную весну: с какими вызовами столкнемся

Перед ВСУ вскоре может встать очень сложная задача – сдерживать натиск россиян на довольно широком, 20-километровом участке фронта

29 февраля 2024, 20:17
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Кравцев Сергей
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Зима оказалась крайне тяжелой для Украины в военном плане. Россияне сумели захватить Авдеевку, ряд населенных пунктов рядом с ней. Отсутствие стабильной и полнокровной поддержки со стороны Запада серьезно ударило по позициям ВСУ. Партнеры рисуют нам мрачные прогнозы из-за дефицита боеприпасовА россияне, получившие огромное количество снарядов из Северной Кореиимеющие огромные человеческие ресурсыпродолжают давить практически по всему фронту. Своими оценками ситуации и прогнозами на весну в военном, политическом и внешнеполитическом плане с порталом "Комментарии" поделились эксперты.

Почему тревожный прогноз на военную весну: с какими вызовами столкнемся

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Поражения на фронте могут спровоцировать политическую нестабильность

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает так:

"Мы видим, что происходит на фронте. Наиболее опасный участок – АвдеевскийБуквально за несколько дней мы прошли путь от "Авдеевка – это наш надежный укрепрайон" до того, что мы отошли от нее примерно на километры. Противник наступает довольно быстрыми темпами. И перед ВСУ вскоре может встать очень сложная задача – сдерживать натиск россиян на довольно широком, 20-километровом участке фронта. И не дать ему подойти к Покровску. Если будет взят Покровск, судьба Донбасса фактически решена".

По словам эксперта, следует также ожидать мощной атаки неприятеля на Угледар. Это, акцентирует он, один из ключевых оборонных пунктов ВСУ в Донецкой области. Если россиян возьмут и его, и Покровск, о Западном Донбассе в военном плане нам придется забыть, предупреждает ветеран.

"Поражения на фронте могут спровоцировать политическую нестабильность, – считает Николай Мельник. – Непонятная ситуация с легитимностью президента Зеленского (после 20 мая), с его планами на будущее, способна породить внутриполитическую дискуссию. Что не будет содействовать стабильности в целом".

Ряд проблем и угроз из зимы перейдут с нами в весну

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников уверен, что март будет тяжелым.

В военном плане, отмечает он, наиболее горячими точками остаются:

– направление на запад от Авдеевки, район Марьинки, Новомихайловики — и далее, в сторону трассы Марьинка-Угледар;

– Бахмутское направление, а конкретно попытки россиян захватить Часов Яр;

– активизации россиян под Торецком и Майорском пока выглядят как пробы пера, но далее могут стать интенсивнее;

– Купянское и Лиманское направление также продолжит штормить;

– продолжится и борьба в районе плацдарма (Крынки), который мы создали на левом берегу Днепра.

"Во внешней политике продолжаться, увы, пограничные проблемы с ПольшейБездействие и старой, и новой власти завело ситуацию с тупик. И сейчас, по сути, Варшаве нужно или идти на дальнейшую конфронтацию с Киевом, или, наконец, разгонять незаконные протесты. Дальше так продолжаться не может. Переговоры не срабатывают. Давно следовало совместно, украинским и польским спецслужбам, начать активно искать тех, кто устраивает диверсии против украинской агропродукции (то же высыпание зерна), кто за ними стоит и так далее. И противодействовать этим провокациям. Нет сомнений, что тут играют роль российские деньгиИ это огромная угроза", – акцентирует Богдан Мирошников.

По его словам, тема полного прекращения товарооборота, обоюдного закрытия границ ударит и по Украине, и Польше. Странно, если этого не понимают нынешние польские власти, отмечает эксперт.

"Что касается многомесячного блокирования помощи со стороны СШАнадеюсь, в марте мы, наконец, получим позитивное решение. Во всей этой ситуации есть и определенный позитив – начала, наконец, шевелиться Европа в плане выделения помощи Украине и усиления своей оборонки. С огромным опозданием, конечно. Но лучше поздно, чем никогда", – констатирует эксперт.

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Обсуждения

Ігор

29 февраля 2024, 20:57

То що, зрозуміли, як ставити на юдейців? Але продовжуйте шукати винних поза ними. Ви не навчаєтесь і так і не зрозуміли, що світ вже зовсім не той. По старому бандерівському і вишиватному не буде. Світ змінюється щодня. Як у кібербезпеці: зміни 0 дня. Ніхто не знає, яким буде завтра. Але точно не таке, яким його бачить гниле та корумповане легітимне, на яке зробили ставку і програли. Кожен день потрібне нове бачення, а ви 2 роки розмахуєте так званим Мирним планом Божевільного - допомогло? Так і не зрозуміли, що цей розроблений нацистами план капітуляції робить навпаки?


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