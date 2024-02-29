Почему тревожный прогноз на военную весну: с какими вызовами столкнемся

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Кравцев Сергей
Зима оказалась крайне тяжелой для Украины в военном плане. Россияне сумели захватить Авдеевку, ряд населенных пунктов рядом с ней. Отсутствие стабильной и полнокровной поддержки со стороны Запада серьезно ударило по позициям ВСУ. Партнеры рисуют нам мрачные прогнозы из-за дефицита боеприпасов. А россияне, получившие огромное количество снарядов из Северной Кореи, имеющие огромные человеческие ресурсы, продолжают давить практически по всему фронту. Своими оценками ситуации и прогнозами на весну в военном, политическом и внешнеполитическом плане с порталом "Комментарии" поделились эксперты.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает так:
По словам эксперта, следует также ожидать мощной атаки неприятеля на Угледар. Это, акцентирует он, один из ключевых оборонных пунктов ВСУ в Донецкой области. Если россиян возьмут и его, и Покровск, о Западном Донбассе в военном плане нам придется забыть, предупреждает ветеран.
Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников уверен, что март будет тяжелым.
В военном плане, отмечает он, наиболее горячими точками остаются:
– направление на запад от Авдеевки, район Марьинки, Новомихайловики — и далее, в сторону трассы Марьинка-Угледар;
– Бахмутское направление, а конкретно попытки россиян захватить Часов Яр;
– активизации россиян под Торецком и Майорском пока выглядят как пробы пера, но далее могут стать интенсивнее;
– Купянское и Лиманское направление также продолжит штормить;
– продолжится и борьба в районе плацдарма (Крынки), который мы создали на левом берегу Днепра.
По его словам, тема полного прекращения товарооборота, обоюдного закрытия границ ударит и по Украине, и Польше. Странно, если этого не понимают нынешние польские власти, отмечает эксперт.
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Ігор
29 февраля 2024, 20:57
То що, зрозуміли, як ставити на юдейців? Але продовжуйте шукати винних поза ними. Ви не навчаєтесь і так і не зрозуміли, що світ вже зовсім не той. По старому бандерівському і вишиватному не буде. Світ змінюється щодня. Як у кібербезпеці: зміни 0 дня. Ніхто не знає, яким буде завтра. Але точно не таке, яким його бачить гниле та корумповане легітимне, на яке зробили ставку і програли. Кожен день потрібне нове бачення, а ви 2 роки розмахуєте так званим Мирним планом Божевільного - допомогло? Так і не зрозуміли, що цей розроблений нацистами план капітуляції робить навпаки?