В ISW оценили, могут ли россияне захватить новые населенные пункты после Авдеевки

Российские оккупационные войска пытаются использовать появившиеся после захвата Авдеевки тактические возможности и поддерживают относительно быстрый темп наступательных операций до того, как украинские войска установят более сплоченные и труднопроходимые оборонительные линии в этом районе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что российские войска временно снизили темп своих операций во время зачистки Авдеевки после захвата этого населенного пункта 17 февраля, но возобновили относительно высокие темпы наступления на запад и северо-запад от города.

Спикер украинской Таврической группы войск Дмитрий Лиховий 27 февраля заявил, что российские войска в последнее время увеличили численность своих штурмовых групп на Таврическом направлении (Авдеевка через западную часть Запорожской области) с небольших групп в составе отделений до взводов и даже роты.

"Сейчас российские войска сосредотачивают атаки к западу от Авдеевки в направлении Бердычей, Орловки и Тоненького, где украинские войска создали немедленные оборонительные позиции для прикрытия своего отхода из Авдеевки и приема следующих российских наступательных операций", — говорится в отчете ISW.

В то же время украинские военные наблюдатели охарактеризовали укрепления Сил обороны к западу от Авдеевки как "разочаровывающие" и "проблемные". Российские военные блогеры утверждали, что ВСУ пытаются удерживать оборонительные позиции непосредственно к западу от города, и прогнозировали, что украинские силы сосредоточатся на оборонительной линии далее на запад, которую защитники начали строить в ноябре 2023 года.

При этом ISW утверждает, что российские войска, вероятно, продолжают попытки наступления, чтобы лишить защитников передышки, которая позволила бы Украине создать более сплоченную и труднопроходимую линию обороны в непосредственной близости от города.

"Захват Авдеевки позволил российским войскам надавить на позиции, которые украинские войска удерживали в течение более короткого периода, чем позиции в городе или дальше на запад, и российские войска, вероятно, поддерживают высокий оперативный темп, чтобы попытаться использовать эту тактическую возможность", — говорится в отчете.

В Институте не исключают, что в течение ближайших недель российские войска могут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки. В то же время рельеф местности и водные объекты к западу от города, особенно водоем, пролегающий между Бердичевом и Семеновкой-Орловкой, вероятно, замедлят и без того относительно медленный темп российского продвижения в этом районе.

В то же время, отмечает ISW, россияне, вероятно, пытаются создать оперативную маневренную группировку для использования недавнего продвижения российских войск на Авдеевском направлении.

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