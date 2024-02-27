Кто выигрывает от затянувшегося кризиса в отношениях Украины и Польши: как исправить ситуацию

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Кравцев Сергей
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что, если Украина и Польша поссорятся из-за зерна, это станет величайшим идиотизмом в истории взаимоотношений двух стран. Он призвал искать консенсус, уверяя, что, несмотря на заверения украинской стороны, что всё зерно идет транзитом, часть его остается в Польше. Тем временем польские фермеры, устроившие блокирование границы с Украиной и пропускных пунктов, продолжают рассыпать агропродукцию, идущую с нашей страны. Свои протесты намерены возобновить и польские перевозчики, которые жалуются, что украинские вытесняют их с рынка. Эксперты проанализировали происходящее специально для портала "Комментарии".
Блокада границы. Фото из открытых источников
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина называет блокировку польско-украинской границы – ситуацией за гранью всех мыслимых и немыслимых моральных норм.
По ее словам, в сложившейся ситуации следует обратить внимание на несколько моментов.
Во-первых, польские протестующие не выдвигают никаких внятных требований к Киеву. Они взывают к польским властям и властям ЕС, мол "поймите нас и помогите, не выдерживаем конкуренции".
Но ведь в таком случае и акции протеста организовываются перед зданиями госучреждений, ведь именно они должны "услышать и понять". Протестующие, которые заблокировали границу и регулярно совершают акты вандализма с украинским зерном, явно имеют другие цели и задачи, отмечает Анна Малкина.
Во-вторых, продолжает она, Украина не является лидером экспорта зерна на европейский рынок. Если посмотреть по цифрам, то его доля составляет чуть меньше 10%.
В-третьих, Россия своим экспортом, в том числе украденным у Украины зерном, демпингует цены за счет дешевых транспортных расходов, подчеркивает Анна Малкина. И обращает внимание на цифры Лондонской биржи, где зафиксирован исторический минимум стоимости зерна и другой сельхозпродукции. Но виновата почему-то Украина…
Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что блокирование украинской аграрной продукции со стороны Польши связано, прежде всего, с общими фермерскими протестами в Европе.
По мнению Виталия Балы, в этой ситуации мы должны быть более дипломатичны. Если мы говорим, что в Польше оседает всего 5% нашей продукции, а местные власти и фермеры уверяют, что – куда больше, нужно искать корень проблемы.
Также следует искать точки соприкосновения с польскими перевозчиками, уверен он. И напоминает, что именно дальнобойщики в прошлом году начали блокаду. Потому уж подтянулись фермеры. На какое-то время перевозчики успокоились, но сейчас уверяют, что достигнутые ранее соглашения не выполняются.
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