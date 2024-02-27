Кто выигрывает от затянувшегося кризиса в отношениях Украины и Польши: как исправить ситуацию

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что, если Украина и Польша поссорятся из-за зерна, это станет величайшим идиотизмом в истории взаимоотношений двух стран. Он призвал искать консенсус, уверяя, что, несмотря на заверения украинской стороны, что всё зерно идет транзитом, часть его остается в Польше. Тем временем польские фермеры, устроившие блокирование границы с Украиной и пропускных пунктов, продолжают рассыпать агропродукцию, идущую с нашей страны. Свои протесты намерены возобновить и польские перевозчики, которые жалуются, что украинские вытесняют их с рынка. Эксперты проанализировали происходящее специально для портала "Комментарии".

Блокада границы. Фото из открытых источников

"Руку Кремля" видно очень хорошо

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина называет блокировку польско-украинской границы – ситуацией за гранью всех мыслимых и немыслимых моральных норм.

Но, к сожалению, взывание к морали и нравственности не решает проблему, с присоединением к протесту польских перевозчиков ситуация только усугубится. Поэтому нужно разбираться "кому это выгодно" и принимать соответствующие меры", – считает эксперт. "Отрезать от внешнего мира воюющую обескровленную страну, выращивающую и собирающую свой урожай под обстрелами – верх цинизма

По ее словам, в сложившейся ситуации следует обратить внимание на несколько моментов.

Во-первых, польские протестующие не выдвигают никаких внятных требований к Киеву. Они взывают к польским властям и властям ЕС, мол "поймите нас и помогите, не выдерживаем конкуренции".

Но ведь в таком случае и акции протеста организовываются перед зданиями госучреждений, ведь именно они должны "услышать и понять". Протестующие, которые заблокировали границу и регулярно совершают акты вандализма с украинским зерном, явно имеют другие цели и задачи, отмечает Анна Малкина.

Во-вторых, продолжает она, Украина не является лидером экспорта зерна на европейский рынок. Если посмотреть по цифрам, то его доля составляет чуть меньше 10%.

"А кто же поставляет в Европу больше всех зерна? Россия! И, если запретить его ввоз на территорию Евросоюза, то рынка хватит всем, и полякам и украинцам и другим цивилизованным странам. Вот и решение проблемы, если конечно есть цель ее решить", – акцентирует политолог.

В-третьих, Россия своим экспортом, в том числе украденным у Украины зерном, демпингует цены за счет дешевых транспортных расходов, подчеркивает Анна Малкина. И обращает внимание на цифры Лондонской биржи, где зафиксирован исторический минимум стоимости зерна и другой сельхозпродукции. Но виновата почему-то Украина…

Сама ситуация говорит за себя: это не выгодно ЕС, это не выгодно Польше, это тем более не выгодно Украине. Главный бенефициар протеста – РФ", – резюмирует эксперт. "Если вернуться к вопросу "кому это выгодно", то ответ очевиден. И "руку Кремля" тут можно увидеть не только по самым активным пророссийским участникам протеста, и не только по плакатам на тракторе с обращением к Путину

В этой ситуации мы должны быть более дипломатичны

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что блокирование украинской аграрной продукции со стороны Польши связано, прежде всего, с общими фермерскими протестами в Европе.

"Буквально вчера собирались в Брюсселе министры сельского хозяйства стран-членов ЕС, принимали определенные решения, направленные на поддержку местных аграриев. Будут определенные упрощения для них в рамках единой сельскохозяйственной политики Евросоюза. Но, конечно, есть немало вопросов к напряжению в связи с поставками украинской агропродуции на европейский рынок. И речь там не только о зерне, – отмечает эксперт. – На данный момент мы поставляем туда продукцию без пошлин и без особых квот. Что, конечно, бьет по европейским фермерам".

По мнению Виталия Балы, в этой ситуации мы должны быть более дипломатичны. Если мы говорим, что в Польше оседает всего 5% нашей продукции, а местные власти и фермеры уверяют, что – куда больше, нужно искать корень проблемы.

"Не исключено, что есть определенные схемы со стороны наших частных коммерческих структур, которые занимаются перевозками-продажей агропродукции. Нужно наводить порядок. Параллельно ища другие пути транзита", – поясняет эксперт.

Также следует искать точки соприкосновения с польскими перевозчиками, уверен он. И напоминает, что именно дальнобойщики в прошлом году начали блокаду. Потому уж подтянулись фермеры. На какое-то время перевозчики успокоились, но сейчас уверяют, что достигнутые ранее соглашения не выполняются.

и устроило там фотосессию, прекрасно зная, что польская сторона на встречу не приедет Ошибок мы наделали и когда в сентябре подали жалобу в ВТО на Польшу, Словакию, Венгрию, усугубив конфликт. В общем, насоздавали сами себе проблем, которые теперь обязательно нужно решать. Но уже куда большей кровью, чем можно было в прошлом году". "Мы не сумели грамотно решить вопрос в прошлом году, а проблемы ведь никуда не делись. Теперь пожинаем отложенные неприятности, – резюмирует политолог. – Следует идти на уступки, нам стратегическое партнерство важнее. Но точно не делать так, как сделало наше правительство, когда 23 февраля приехало на границу с Польшей

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