Польско-украинские проблемы: есть ли перспектива урегулирования

Ситуация на украинско-польской границе продолжает оставаться острой. Участились случаи вандализма, высыпание украинской продукции, которая следует транзитом. Украинская делегация приезжала к кордону туда 23 февраля, пытаясь урегулировать вопрос его блокирования польскими фермерами. Но – безрезультатно. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими мнениями об этом конфликте и возможными путями его урегулирования.

Польские фермеры. Фото: из открытых источников

Нельзя становится игрушками в руках московских манипуляторов

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает так:

"Это печальная история, в которой, как мне кажется, есть две ключевых составляющих. Первая – внутриэкономическая, являющаяся очевидной. Тут всё на поверхности. Украинская продукция дешевле польской, в целом европейской. И возмущение по этому поводу прокатывается не только по Польше, но и по той же Франции. Такая ситуация демонстрирует, что наши переговоры о вступлении в ЕС будут очень сложными. И в буквальном смысле слова придется выгрызать приемлемые для себя условия доступа на европейский рынок. Не секрет, что Украина была, есть и будет мощным аграрным игроком мирового масштаба. Господь дал нам плодородную землю, трудолюбивый народ. И это объективный фактор".

Вторая составляющая – внутриполитическая. В Польше, напоминает эксперт, осенью прошли парламентские выборы, весной состоятся местные. Всё это накладывает свой отпечаток на происходящее.

И биографии ряда людей, выдающих себя за борцов за права фермеров, наглядно демонстрируют, что это – московские наемники. Потому польским правительству, спецслужбам, обществу следует обратить на это внимание, – акцентирует Владимир Огрызко. – Нельзя становится игрушками в руках московских манипуляторов!". "Думаю, что следует искать способ взаимопонимания исключительно путем переговоров. Польша – это стратегический партнер Украины. И мы не имеем права его потерять. В то же время, нашим польским друзьям следует, наконец, понять, что много, происходящее в Польше, происходит, в том числе, с подачи Московии

Происходящее демонстрирует ступор со стороны польского руководства

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун считает, что акции, которые сейчас происходят на границе Украины с Польшей (со стороны польских фермеров и перевозчиков), уже перешли все грани дозволенного.

"Это явный шантаж, незаконная деятельность, насилие над украинскими продукцией и народом. Наши перевозчики неделями стоят в очередях, пытаясь провезти продукцию (транзитом!) через Польшу на рынки других стран. Но сложилась ситуация, когда небольшая часть польского общества навязывает свою повестку дня. Шантажирует не только Украину, но и польские власти, руководство ЕС. Учитывая намеченные на весну местные выборы, правительство Туска, к сожалению, не демонстрирует активной позиции в ракурсе урегулирования данной безобразной ситуации", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, люди, ответственные за блокирование границы, за рассыпание украинского зерна, давно должны были понести ответственность, согласно польскому законодательству (причем не только административную, но и уголовную). Но этого не происходит.

выглядит вполне адекватным. Мы готовы не наращивать в этом году свой экспорт, но хотим иметь доступ к европейскому рынку в тех объемах, о которых договоримся. Мы также готовы давать дополнительные возможности польскому рынку, оказавшемуся неконкурентным по отношению к украинским возможностям. Но мы хотим иметь гарантию, что блокирование границы уйдет в прошлое, а наша продукция будет спокойно поступать в Европу, согласно договоренностям". "Происходящее демонстрирует и ступор со стороны польского руководства, – уверен политолог. – Тогда как украинская стороны демонстрирует готовность идти на уступки. Тот план действий, который 23 февраля предложил наш премьер Денис Шмыгаль

Это хорошее решение для ситуации, в которой мы оказались, считает Максим Джигун. Но польское правительство, к сожалению, не готово достойно реагировать на наши предложения. При этом само ничего не предлагает.

Похоже, подвижек не предвидится. Даже после местных выборов вряд ли удастся что-то радикально изменить, учитывая риторику, которую демонстрируют польские коллеги. Потому что летом – выборы в Европарламент, потом придумают еще какие-то моменты", – прогнозирует эксперт. "Я сомневаюсь, что до апреля, на который намечены местные выборы, что-то удастся решить. Именно поэтому польская сторона назначила соответствующую встречу аж на 28 марта, причем в Варшаве

Он констатирует: в Польше, как и во многих странах Европы, сейчас наблюдается кризис политического лидерства.

"Не могут настоящие лидеры идти на поводу у маргиналов, у небольшой части общества. Настоящие лидеры принимают сложные, неприятные для части избирателей, но – необходимые в стратегическом плане решения, – поясняет политолог. – Пока риторика официальной Варшавы не демонстрирует такую готовность".

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