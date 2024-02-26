Буданов рассказал о новой российской ИПСО: удалось ли Кремлю реализовать свой план

Страна-агрессор планировала запустить самую масштабную ИПСО, которая должна была привести к государственному перевороту в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом на форуме "Украина. Год 2024" рассказал начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава украинской разведки отметил, это должна быть самая дорогая в своей истории информационно-психологическая операция.

"Они (россияне – ред.) не нашли ничего лучше, как назвать эту операцию "Майдан-3" – она так официально в их документах и называлась. Это максимально дорогая операция для них, и она уже практически провалилась", – рассказал руководитель разведки.

По его словам, в рамках этой операции Россия планировала создать ситуацию, при которой можно было бы подвергнуть сомнению легитимность принятия решений в Украине в период после 20 мая этого года. Россияне рассчитывали на определенную смуту в украинском обществе в связи с этим, которая будет спроектирована на наше войско. Посеяв двоякие мысли в нашей армии, РФ хотела в первой половине июня наносить поражение на востоке. Для этого оккупантам должна была помочь заранее расшатанная ситуация в армии.

"Но они не смогут наносить поражения, и эта их спецоперация уже провалилась", — заявил Кирилл Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — обстановка на фронте продолжает оставаться крайне тяжёлой. При этом на пороге третьего года полномасштабной войны у России тоже есть немало проблем. Такое заявление в интервью The Wall Street Journal сделал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Главный разведчик Украины рассказал, что профессиональная русская армия была в основном уничтожена в первый год вторжения. Сейчас Россия отправляет на "мясные штурмы" неподготовленных "мобиков".



