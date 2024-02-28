В Британии выдали настораживающий прогноз для Украины: чего ждать ближайшие 2-3 месяца

Главнокомандующий Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин считает, что украинская армия будет испытывать дефицит боеприпасов и находиться в невыгодном положении еще как минимум несколько месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на мнение адмирала, отмечает, что сейчас Украина столкнулась со сложной ситуацией поскольку "ее армия борется с боеприпасами и запасами". Проблемы вызваны тем, что военная помощь со стороны США приостановлена республиканцами в Конгрессе, а Европа пока не может восполнить этот дефицит.

"Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится по крайней мере следующие несколько месяцев", — высказался Радакин.

По его мнению, украинские войска вряд ли смогут начать новое контрнаступление до конца лета, а скорее всего, это произойдет уже в следующем году. При этом Россия на тактическом уровне приобретает относительно небольшие территории, в частности Авдеевку. Кроме того, напряженные бои сейчас идут под Часовым Яром, куда ВСУ отошли после выхода из Бахмута.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вошла в третий год широкомасштабной войны с Россией со смешанными чувствами. С одной стороны – мы выстояли и продолжаем сражаться. С другой – помощь со стороны США забуксовала, из-за чего мы уходим в оборону. На этом фоне активизировалась Европа, которая понимает, что поражение Украины будет означать скорое вторжение России в одну из стран ЕС. И даже ранее осторожный президент Франции Эммануэль Макрон не исключает отправку западных войск нам на подмогу, акцентируя, что РФ заняла агрессивную позицию не только против Украины, но и "против нас в целом". Эксперты подвели для портала "Комментарии" итоги двух лет "большой войны", а также поделились ожиданиями от обозримого будущего.



