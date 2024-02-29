Российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

КНДР с августа поставляет России боеприпасы. Фото из открытых источников

CSIS сообщает, что движение судов между северокорейским портом Наджин и российскими дальневосточными портами продолжается до сегодняшнего дня, однако активность перевозок несколько снизилась.

Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было осуществлено по меньшей мере 25 заходов судов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ. Из них не менее 19 судов с отключенными транспондерами затем вошли в российский Восточный порт.

По оценке CSIS, благодаря этим рейсам в Россию было доставлено более 2,5 млн артиллерийских снарядов и других боеприпасов из Северной Кореи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.

