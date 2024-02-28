Что произошло с Украиной после побед в 2022 году: куда повернет война

Третий год полномасштабной войны с Россией начался для Украины проблемно. Мы испытываем нехватку боеприпасов, есть огромные проблемы с комплектацией частей и подразделений. Как следствие, россияне захватили не только Авдеевку, но и продолжают наступать, беря под контроль близлежащие населенные пункты. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ход российско-украинского противостояния и то, как ситуация может развиваться дальше.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Мы вступили в третий год "большой войны" с массой проблем

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий рассуждает так:

"По итогам двух лет широкомасштабной войны и 11-ти собственно российской агрессии против Украины мы, к сожалению, находимся далеко не там, где хотелось бы. Но и не там, где могли бы при худшем стечении обстоятельств. Хоть, конечно, всё могло быть намного лучше для нас. Мы же, по сути, оказались сейчас там, где и заслуживаем".

Дело в том, поясняет эксперт, что победы в течение первого года "большой войны" (включая Харьковскую операцию и освобождение Херсона), к сожалению, сыграли с нами злую шутку. Мы почему-то решили, что уже сделали достаточно. И, что общая победа нам гарантирована.

"Между тем, Россия вследствие наших побед в 2022-м, признала, что никакая это не "специальная операция", а большая война (не на официальном уровне, но всеми действиями Кремля). Агрессор начал нас уважать, признал серьезным противником. И принял соответствующие меры. Россия провела самую большую мобилизацию со времен Второй мировой войны. За осень-2022 она призвала 450 тысяч человек, которых чуть ли не с гражданки бросали на фронт. В течение 2023-го было призвано еще 450-500 тысяч. Уже постепенно, растянув этот процесс на год, более тщательно готовя вояк. В итоге под 900 тысяч или даже миллион РФ мобилизовала и направила на войну в течение полутора лет. Параллельно с этим экономика страны-агрессора была переведена на военные рельсы. Сейчас 40% российского бюджета (масштаб которого огромен) идет на войну. Предприятия ВПК там работают в три смены, без выходных", – подчеркивает Евгений Дикий.

Таким образом, продолжает он, Россия достаточно быстро перешла в состояние страны, которая ведет большую войну. И это позволило ей в 2023 году выстоять при нашем наступлении.

"Сейчас "вторая армия" неимоверно гордится, что сумела остановить наступление, которое ВСУ вели куда меньшими силами, чем было в обороне у противника, да еще и без преимущества в воздухе. То есть, устроив наибольший "мобилизец" со времен "деды воевали", поставив экономику на военные рельсы, имея преимущество в живой силе и техники, практически тотальное – в воздухе, россияне радуются, что сдержали наш натиск. По сути, это мы можем гордиться, что стали для куда более ресурсной России равным противником, – считает ветеран. – Беда в том, что вместо того, чтоб развивать свой успех, признать неприятный, но объективный факт, что если в РФ провели такую масштабную мобилизацию, то и нам следует предпринимать аналогичные меры, Украина расслабилась. Решив, почему то, что победы-2022 автоматически перейдут в следующий год, когда мы намеревались "пить кофе в Крыму". Как следствие – пошли проблемы".

Да, можно воевать значительно меньшим количеством войск, чем у противника, отмечает эксперт. Но при условии, что у тебя технологическое преимущество. Как, к примеру, сейчас у западной коалиции по сравнению с йеменскими хуситами. Когда твой враг ездит на верблюде с "калашом", а у тебя – космические системы связи, крылатые ракеты и так далее, можно против ста условных моджахедов выставить одного условного Рэмбо (с возможностью в любой момент получить поддержку авиацией, артиллерией и так далее).

"Но очевидно, что у нас нет такого технологического преимущества над Россией. Мы воюем плюс-минус на одном технологическом уровне. А потому и количество бойцов должно было быть относительно одинаковым. Мы же продолжаем сражаться значительно меньшими силами с куда более массированными вражескими группировками", – акцентирует Евгений Дикий.

По-хорошему, уже осенью-2022 нам следовало запускать новые волны мобилизации, считает он. Но вместо этого, мы около года вели себя по принципу "может, оно само рассосется". Лишь под конец 2023-го мы признали, что "не рассосалось". Что ситуация на фронте для нас значительно осложнилась. После чего начали хотя бы обсуждать необходимость мобилизации.

"Беда в том, что до сих пор это только обсуждается. А тем временем фронт пусть не посыпался, но — продавливается противником. Мы встретили начало третьего года "большой войны" падением Авдеевки и ряда сел в том районе. Под угрозой Курахово, а затем и Угледар. Проблемы у нас и в районе Работино (Запорожская область), Купянска (Харьковщина). Россияне пользуются окном возможностей, которые создали им и мы сами (не приняв вовремя мер по мобилизации) и Дональд Трамп (с подачи которого заблокирована помощь Украине со стороны США)", – поясняет эксперт.

У нас, акцентирует он, нехватка снарядов, нехватка личного состава. А с недоукопмлектацией частей и ограниченным числом боеприпасов мы не можем постоянно творить чудеса.

"Мы и так и уже много их совершили. Но лимит чудес в реальном мире — ограничен. Резюмируя: мы вступили в третий год "большой войны" с массой проблем. А этот год, скорее всего, станет переломным. Ни одна из сторон не победит, но будущий победитель определиться именно в 2024-м. И, к сожалению, из-за того, что враг уже втянулся в "большую войну", а мы и наши союзники расслабились, ситуация в решающий год выглядит как 50 на 50. Украинский тыл, увы, свою работу касательно того, чтоб перелом был в нашу пользу, проваливает. Я имею в виду, в первую очередь, мобилизацию, – уточняет Евгений Дикий. – Проваливают свою часть работы (вовремя и в нужном количестве помощь вооружениями и боеприпасами) наши зарубежные партнеры. Надеюсь, и мы, и они, сделаем правильные выводы – чаша весов склониться именно в нашу сторону".

В ближайшее время будет – оборона ВСУ и разрушительные удары по тылу оккупанта

Политолог, боец подразделения ГРОМ, 41 омбр Кирилл Сазонов подчеркивает, что развитие ситуации на украино-российской войне вариативно и во многом зависит от сроков и масштабов поставок в Украину боеприпасов и техники от наших союзников.

"Именно поэтому политическое руководство Украины заявляет о наличии у Генштаба нескольких планов действий, – отмечает эксперт. – Действительно, главком Александр Сырский не кабинетный командир, он очень много времени проводит на передовой и прекрасно владеет именно реальной ситуацией. Так что у нас будут реальные планы на различные возможные сценарии".

По словам Кирилла Сазонова, в плане развития событий показательна ситуация на Купянском направлении, где держит оборону его 41 бригада.

"Укрепленные позиции сводят на "нет" все попытки оккупантов взять их штурмом, – поясняет он. – В это время подразделения пилотов дронов, минометчики и артиллерия (в 41омбр – лучшая арта ВСУ, на мой взгляд) постоянно наносят удары по логистике противника и местам его дислокации. Мне кажется, так в ближайшее время и будет – оборона ВСУ и разрушительные удары по тылу оккупанта. А по степени готовности – наше контрнаступление".

Где, когда и как оно начнется – зависит от многих факторов, отмечает Кирилл Сазонов. Но, главное, для оккупантов оно станет неожиданностью. Как шутят на эту тему сами военные: "Мы же не хотим испортить сюрприз…", заключает собеседник портала "Комментарии".

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