На сколько оккупантам удалось продвинуться вперед после захвата Авдеевки: какие риски

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Кравцев Сергей
Ситуация на фронте продолжает оставаться непростой, ведь противник не довольствуется захватом Авдеевки и продолжает усиливать давление, пытаясь захватит новые населенные пункты и территории. На сколько оккупантам удалось продвинуться вперед после захвата Авдеевки? В чем сложность ситуации на Авдеевском направлении? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Аналитики Bild отмечают, что за 10 дней российские военные продвинулись на Авдеевском направлении сразу на 5 км. Как пишет издание, по оценкам аналитиков, при сохранении такого темпа россияне за несколько месяцев достигнут административной границы между Донецкой и Днепропетровской областью.
Сложная ситуация для ВСУ сложилась и недалеко от Бахмута, где российские оккупанты продвигаются к населенному пункту Часов Яр. Там оккупанционные войска имеют превосходство в вооружении и живой силе, а также почти беспрепятственно наносят массированные авиаудары.
Журналист Юрий Бутусов в эфире Radio NV рассказал, что серьезной проблемой для ВСУ есть отсутствии оборонительных сооружений на Авдеевском направлении, куда должны были отойти украинские военные.
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