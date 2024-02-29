На сколько оккупантам удалось продвинуться вперед после захвата Авдеевки: какие риски

Ситуация на фронте продолжает оставаться непростой, ведь противник не довольствуется захватом Авдеевки и продолжает усиливать давление, пытаясь захватит новые населенные пункты и территории. На сколько оккупантам удалось продвинуться вперед после захвата Авдеевки? В чем сложность ситуации на Авдеевском направлении? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне не снижают темп наступления

Аналитики Bild отмечают, что за 10 дней российские военные продвинулись на Авдеевском направлении сразу на 5 км. Как пишет издание, по оценкам аналитиков, при сохранении такого темпа россияне за несколько месяцев достигнут административной границы между Донецкой и Днепропетровской областью.

Сложная ситуация для ВСУ сложилась и недалеко от Бахмута, где российские оккупанты продвигаются к населенному пункту Часов Яр. Там оккупанционные войска имеют превосходство в вооружении и живой силе, а также почти беспрепятственно наносят массированные авиаудары.

Отсутствии оборонительных сооружений на Авдеевском направлении – большая проблема

Журналист Юрий Бутусов в эфире Radio NV рассказал, что серьезной проблемой для ВСУ есть отсутствии оборонительных сооружений на Авдеевском направлении, куда должны были отойти украинские военные.

"Люди отведены (то, что я видел своими глазами) в открытое поле. К сожалению, все это время, за все эти годы, штурмы, никаких тыловых позиций по Авдеевке построено не было, никаких инженерных работ не проведено. Минирование наши воины делают сами – те, кого посылают туда. Мины "в набросок" ставятся самими подразделениями уже во время боев. Норы, окопы – все это копается во время боев под огнем противника. Конечно, ничего капитального вырыть нельзя", – утверждает Бутусов.

Читайте также на портале "Комментарии" — что произошло с Украиной после побед в 2022 году: куда повернет война.



