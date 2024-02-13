Ситуация к востоку от города Часов Яр в операционной зоне между Богдановкой и Ивановским продолжает ухудшаться.

Оккупанты продолжают наступать на Часов Яр. Фото из открытых источников

Как сообщает Telegram-канал Deep State, враг силами воздушно-десантных войск пытается выйти на хребет. Между этим хребтом и низменностью перепад высоты почти в 100 метров.

Отмечается, что одна из причин успеха врага – массовое применение сбросов и fpv-дронов, которыми противник выносят позиции Сил обороны, нанося тяжелые потери ранеными и погибшими.

Отмечается, что после того, как боевой потенциал украинской обороны сведен к минимуму, заходят штурмовые группы с российскими десантниками, имеющими соответствующую подготовку.

Таким образом, пишет Deep State, применение БПЛА является ключевым оружием вражеской армии в районе Часового Яра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин стремится войти в историю как Петр Первый, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Радослав Сикорский заявил, что нельзя допустить победы Путина, иначе он "сравняет Украину с землей". Глава польского МИД считает, что в случае оккупации Украины, российский диктатор заставит украинцев служить в его армии и участвовать в новой войне.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из причин увольнения Валерия Залужного было то, что президент Украины Владимир Зеленский начал все чаще вмешиваться в военные вопросы, что вызвало недовольство у Главнокомандующего ВСУ. По словам заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, который с начала российского вторжения регулярно бывает в Украине и общается с чиновниками, с течением войны президент стал все больше вмешиваться в дела военных.