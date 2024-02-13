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Марьян Ощановский
Ситуация к востоку от города Часов Яр в операционной зоне между Богдановкой и Ивановским продолжает ухудшаться.
Оккупанты продолжают наступать на Часов Яр. Фото из открытых источников
Как сообщает Telegram-канал Deep State, враг силами воздушно-десантных войск пытается выйти на хребет. Между этим хребтом и низменностью перепад высоты почти в 100 метров.
Отмечается, что одна из причин успеха врага – массовое применение сбросов и fpv-дронов, которыми противник выносят позиции Сил обороны, нанося тяжелые потери ранеными и погибшими.
Отмечается, что после того, как боевой потенциал украинской обороны сведен к минимуму, заходят штурмовые группы с российскими десантниками, имеющими соответствующую подготовку.
Таким образом, пишет Deep State, применение БПЛА является ключевым оружием вражеской армии в районе Часового Яра.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин стремится войти в историю как Петр Первый, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Радослав Сикорский заявил, что нельзя допустить победы Путина, иначе он "сравняет Украину с землей". Глава польского МИД считает, что в случае оккупации Украины, российский диктатор заставит украинцев служить в его армии и участвовать в новой войне.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из причин увольнения Валерия Залужного было то, что президент Украины Владимир Зеленский начал все чаще вмешиваться в военные вопросы, что вызвало недовольство у Главнокомандующего ВСУ. По словам заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, который с начала российского вторжения регулярно бывает в Украине и общается с чиновниками, с течением войны президент стал все больше вмешиваться в дела военных.
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