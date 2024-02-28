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Почему россиянам удается продолжать наступление: названа причина

Захватчики обладают огромными ресурсами, в том числе человеческими

28 февраля 2024, 19:28
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские оккупанты продолжают наступательные действия, поскольку имеют чрезвычайно большие ресурсы. В частности, для захвата города Авдеевка Донецкой области враг применил такое количество подразделений, которого хватило бы для оккупации нескольких населенных пунктов.

Почему россиянам удается продолжать наступление: названа причина

После захвата Авдеевки оккупанты продолжают штурмовые действия. Фото из открытых источников

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, несмотря на бешеные потери, у россиян достаточно человеческого ресурса, чтобы быстро восстанавливать боеспособность своих подразделений. Враг имеет возможность ежедневно отправлять на одну позицию по 150-200 военнослужащих, сообщил он.

"Количество российских подразделений, задействованных в захвате Авдеевки, на самом деле хватило бы для оккупации нескольких подобных населенных пунктов. Да, россияне понесли и продолжают нести потери в бешеном количестве, однако они имеют еще очень много ресурса. В сутки оккупанты могут привозить на одну позицию по 150-200 новых людей. Их уничтожают, а уже на следующие сутки они снова привозят такое же количество военных", — рассказал офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5033
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