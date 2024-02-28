Российские оккупанты продолжают наступательные действия, поскольку имеют чрезвычайно большие ресурсы. В частности, для захвата города Авдеевка Донецкой области враг применил такое количество подразделений, которого хватило бы для оккупации нескольких населенных пунктов.

После захвата Авдеевки оккупанты продолжают штурмовые действия. Фото из открытых источников

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, несмотря на бешеные потери, у россиян достаточно человеческого ресурса, чтобы быстро восстанавливать боеспособность своих подразделений. Враг имеет возможность ежедневно отправлять на одну позицию по 150-200 военнослужащих, сообщил он.

"Количество российских подразделений, задействованных в захвате Авдеевки, на самом деле хватило бы для оккупации нескольких подобных населенных пунктов. Да, россияне понесли и продолжают нести потери в бешеном количестве, однако они имеют еще очень много ресурса. В сутки оккупанты могут привозить на одну позицию по 150-200 новых людей. Их уничтожают, а уже на следующие сутки они снова привозят такое же количество военных", — рассказал офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.

