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Макрон и Шольц не ладят между собой: как это вредит Украине

Макрон видит Шольца как лидера без смелости и амбиций, который не может мыслить дальше краткосрочного периода

сегодня, 15:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не ладят между собой. Их конфликт может вредить Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Макрон и Шольц не ладят между собой: как это вредит Украине

Макрон и Шольц. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Макрон на парижском саммите европейских лидеров призвал увеличить помощь Украине, а идея французского лидера относительно возможного размещения западных войск в Украине противоречит желаниям офиса Шольца. Как говорится в материале, выступление Макрона показало неприязнь к Шольцу, особенно, когда он сказал о союзниках, предлагавших Украине только "шлемы и спальные мешки", намекая на Германию.

По словам французского чиновника, Макрон видит Шольца как лидера без смелости и амбиций, который не может мыслить дальше краткосрочного периода. Bloomberg пишет об "отсутствии химии" между ними с первого дня.

Близкие помощники канцлера также признают, что они не ладят. В Берлине Макрона воспринимают как монархического деятеля, лучше умеющего издавать грандиозные видения, чем реализовывать их.

Bloomberg добавляет, что конфликт между европейскими лидерами происходит в сложный для Украины момент.

Спикер немецкого правительства сказал изданию, что разногласия возникли не между Макроном и Шольцом, а между президентом Франции и большей группой, считавшей его комментарии некорректными.

"Несмотря на это, и несмотря на то, что Шольц и Макрон очень разные, они хорошо ладят и доверяют друг другу", — сказал спикер.

В Елисейском дворце не ответили на запрос Bloomberg.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-01/ukraine-war-effort-hurt-by-macron-scholz-spat?srnd=homepage-europe
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