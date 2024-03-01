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Между Британией и Германией идет непростой диалог: какое оружие Лондон просит для Киева

По информации Bloomberg, Британия уговаривает Германию передать ракеты Taurus Украине

сегодня, 11:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить правительству в Киеве ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Между Британией и Германией идет непростой диалог: какое оружие Лондон просит для Киева

Германия и Британия. Фото из открытых источников

Журналисты "Bloomberg", ссылаясь на свои источники сообщают, что высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали понять Германии, что Украина остро нуждается в ракетах Taurus.

Лондон предлагал решения в ответ на сопротивление Берлина их отправке, включая сделку по обмену, согласно которой Британия поставит Киеву больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия затем пополнит запасы Великобритании запасными ракетами дальнего радиуса действия.

Германия должна перестать оправдываться, сказал один британский чиновник, говоривший на условиях анонимности, чтобы не обсуждать частные разговоры между странами.

Отметим, канцлеру Германии Олафу Шольцу на Мюнхенской конференции по безопасности пришлось публично оправдываться за то, что Германия не поставляет ракеты Taurus Украине. Олафа Шольца после его выступления несколько раз спросили, о причинах, по которым Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus. 

"Этот вопрос странный – вы знаете, что Германия тратит (Ред. – на поставки в Украину) больше всех в Европе", – заявил канцлер, напомнив, что Германия после США тратит больше всего на оружие для Украины. 

После уточнений о причинах торможения с поставкой ракет Шольц, впрочем, сказал, что вопрос в поиске лучшего момента для этого. 

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-01/russia-ukraine-war-uk-pushing-germany-to-send-taurus-missiles?utm_campaign=socialflow-organic&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social&utm_content=business&utm_source=twitter
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