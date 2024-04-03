В чем Макрон попытался убедить Байдена и Шольца: изменится ли теперь война в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон проводил переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем. Ключевая тема – кардинальное изменение стратегии по войне в Украине. Французский лидер хотел убедить американского президента и немецкого канцлера занять более жесткую позицию по отношению к России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Макрон, Шольц и Байден. Фото: из открытых источников

СМИ стало известно, что Макрон в феврале провел переговоры с Байденом и Шольцем, поскольку, по его мнению, Запад должен изменить стратегию по войне России против Украины. Французский президент сказал лидерам, что западные страны должны занять позицию стратегической двусмысленности по отношению к России, которая оставит на столе все военные варианты.

WSJ пишет, что эта идея радикально отличается от позиции, которую США занимали с самого начала полномасштабного вторжения. Вашингтон пытался избежать действий, которые могли бы спровоцировать Москву. Макрон наоборот хотел прекратить транслировать "красные линии" Запада и заставить Кремль догадываться.

Американские чиновники сказали, что Байден подверг сомнению необходимость изменения стратегии. Шольц вообще выступил против этой идеи. Канцлер Германии заявил, что подобная стратегия рискует разделить союзников и сделать страны НАТО стороной конфликта.

Макрон звонил лидерам, чтобы сказать, что хочет использовать предстоящий саммит в Париже для того, чтобы отправить послание Путину, что западные столицы не исключают военных вариантов. Шольц сказал, что он и союзники будут вынуждены отвергнуть идеи Макрона. Кроме того, канцлер предупреждал, что это может породить чувство разобщенности среди союзников.

Смену стратегии также обсуждали перед началом саммита в Елисейском дворце. И, несмотря на то, что союзники не отвергли эту идею, Макрон сделал заявление, что консенсуса по поводу отправки войск нет, но ничего нельзя исключать.

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