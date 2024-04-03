Большой риск, что линия фронта разрушится: СМИ узнали причины, почему это может произойти

В случае нового наступления россиян летом существует большой риск того, что линия фронта разрушится. Украина очень сильно нуждается в беспилотниках, гаубицах и сотнях тысяч снарядов и ракет, чтобы предотвратить этот сценарий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico", которое ссылается на источники среди украинских высокопоставленных офицеров, согласившихся дать комментарий на условиях анонимности.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, офицеры прямо говорят, что существует большой риск того, что линия фронта разрушится там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. Более того, благодаря значительно большей численности и управляемым авиабомбам, которые уже несколько недель разбивают украинские позиции, Россия, вероятно, сможет "прорваться через линию фронта и разрушить ее на некоторых участках".

Один из высокопоставленных военных источников заявил, что "сейчас Украине ничто не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которые Россия, вероятно, бросит. Мы не имеем таких технологий, а Запад не имеет их в достаточном количестве".

По его словам, только украинская стойкость и выносливость, а также ошибки российского командования могут изменить мрачную динамику.

Высокопоставленные украинские офицеры также напомнили, что полагаться на российские ошибки — это не стратегия, и они с горечью вспоминали об ошибках, которые, по их словам, с самого начала подорвали украинское сопротивление – ошибки, которые допустили как Запад, так и Украина.

Они также плохо высказывались о промедлении Запада, утверждая, что поставки и системы вооружений поступили слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы изменить ситуацию к лучшему, если бы они могли это сделать.

Читайте также на портале "Комментарии" — усилится ли поддержка партнеров: что важно для Украины на данном этапе войны.



