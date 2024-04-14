Последние действия различных игроков вокруг войны в Украине: что происходит и к чему готовиться

Несмотря на то, что РФ усилила атаки по украинской энергетике, вопрос выделения нам помощи со стороны США за неделю после выхода Конгресса с каникул не продвинулся. В свою очередь, россияне усилили штурмы на востоке нашей страны, продолжают готовить большое наступление, а также прокачивать (сами либо через другие страны) тему необходимости переговоров. Встрепенулись европейцы, особенно французский президент Эммануэль Макрон, призывающий делать больше и быстрее для помощи Украине. Эксперты проанализировали для портал "Комментарии" последние действия различных игроков вокруг российско-украинской войны.



Война в Украине

РФ получает свои бонусы от ситуации

По мнению эксперта программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игоря Тышкевича, Россия активно прощупывает возможность перехода к созданию рамки мирных договоренностей, причем, на своих условиях.

атаки на земле) для того, чтобы, если дело в обозримом будущем дойдет до переговоров, выйти на них с более сильной позицией", – прогнозирует эксперт. "И она будет увеличивать давление на Украину (обстрелы ракетами и дронами гражданской и критической инфраструктуры

Украина, продолжает он, к сожалению, имеет падение интереса к себе со стороны США на фоне разворачивающейся там избирательной кампании.

"Но есть позитивные сигналы со стороны государств Старой Европы, для которых появляется шанс (либо они видят такую возможность) усиления своей геополитической роли. Реализации старой французской идеи о том, что Европа должна быть более независимой от США в вопросах внешней политики", – поясняет Игорь Тышкевич.

У него нет сомнений, что Россия будет стимулировать появление новых кризисов. К примеру, на Ближнем Востоке.

которая произошла в ночь на 14 апреля, между главами МИД РФ и Ирана состоялись переговоры. Вряд ли это совпадение. То же самое будет по странам Африки, по ряду других государств, где Россия сможет разжечь конфликты. Ей выгодно мультиплицирование кризисов, чтоб украинский вопрос опускался ниже в повестке дня. Если взять те же воздушные атаки Ирана на Израиль, для России это выгодно с еще одной точки зрения. Да, израильская система ПВО достаточно мощная. Но вопрос в количестве боеприпасов для нее. Украина сейчас просит усилить свою ПВО, в том числе за счет Patriot. А тут — атаки на Израиль. И понятно, что США, прежде всего, будут поставлять боеприпасы для Patriot не Украине, а Израилю – стратегическому союзнику вне НАТО", – поясняет эксперт. "Напомню, что за сутки до иранской атаки на Израиль

Кроме того, продолжает он, нам нужны боеприпасы для старых советских комплексов. Мы покупали (и нам покупали) их в арабском мире, в африканских странах.

"Но сейчас, когда ситуация на Ближнем Востоке накалилась, мы точно не получим боеприпасы оттуда. Как и от стран Северо-Восточной Африки (Египет, Судан, Эфиопия и так далее), которые станут весьма трепетно относиться к количеству боеприпасов к своим системам ПВО. Так что РФ получает свои бонусы от ситуации. Ей станет проще организовывать атаки на территорию Украины", – констатирует Игорь Тышкевич.

Говорящим стало решение Европарламента после новой серии российских ударов

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:

что отображается и на действиях властей. Мы видим активизацию Франции, ряда других государств". "На фоне проблем с выделением Украине помощи со стороны США, мы видим давление общественного мнения в Европе касательно необходимости больше поддерживать нашу страну и дистанцироваться от РФ и пророссийских сил. В той же Германии это четко наблюдается

Говорящим, по мнению эксперта, стало и решение Европарламента после новой серии российских ударов по украинской инфраструктуре отложить голосование по бюджету Совета ЕС, пока Украине не передадут необходимые комплексы ПВО Patriot.

Китай же, по мнению Игоря Семиволоса, продолжает балансировать, играть в свои игры.

"Там исходят из такой парадигмы: КНР не выгодно поражение РФ, не выгодно, чтоб Украина перестала быть "серой зоной", став частью Западного мира. Исходя из этого, и будет действовать Пекин", – прогнозирует эксперт.



