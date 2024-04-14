Последние действия различных игроков вокруг войны в Украине: что происходит и к чему готовиться

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что РФ усилила атаки по украинской энергетике, вопрос выделения нам помощи со стороны США за неделю после выхода Конгресса с каникул не продвинулся. В свою очередь, россияне усилили штурмы на востоке нашей страны, продолжают готовить большое наступление, а также прокачивать (сами либо через другие страны) тему необходимости переговоров. Встрепенулись европейцы, особенно французский президент Эммануэль Макрон, призывающий делать больше и быстрее для помощи Украине. Эксперты проанализировали для портал "Комментарии" последние действия различных игроков вокруг российско-украинской войны.
Война в Украине
По мнению эксперта программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игоря Тышкевича, Россия активно прощупывает возможность перехода к созданию рамки мирных договоренностей, причем, на своих условиях.
Украина, продолжает он, к сожалению, имеет падение интереса к себе со стороны США на фоне разворачивающейся там избирательной кампании.
У него нет сомнений, что Россия будет стимулировать появление новых кризисов. К примеру, на Ближнем Востоке.
Кроме того, продолжает он, нам нужны боеприпасы для старых советских комплексов. Мы покупали (и нам покупали) их в арабском мире, в африканских странах.
"Но сейчас, когда ситуация на Ближнем Востоке накалилась, мы точно не получим боеприпасы оттуда. Как и от стран Северо-Восточной Африки (Египет, Судан, Эфиопия и так далее), которые станут весьма трепетно относиться к количеству боеприпасов к своим системам ПВО. Так что РФ получает свои бонусы от ситуации. Ей станет проще организовывать атаки на территорию Украины", – констатирует Игорь Тышкевич.
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:
Говорящим, по мнению эксперта, стало и решение Европарламента после новой серии российских ударов по украинской инфраструктуре отложить голосование по бюджету Совета ЕС, пока Украине не передадут необходимые комплексы ПВО Patriot.
Китай же, по мнению Игоря Семиволоса, продолжает балансировать, играть в свои игры.
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