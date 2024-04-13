Чего боится Путин: в США назвали причину усилившихся ударов РФ по украинской энергетике

Российский диктатор Владимир Путин признал, что продолжающаяся ударная кампания России против украинских энергетических объектов частично направлена на уничтожение украинской оборонной промышленности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, это подтверждает текущую оценку ISW о том, что российские удары по украинским энергетическим объектам направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала.

"Недавняя российская ударная кампания ухудшает мощность Украины по производству электроэнергии... Путин, вероятно, надеется предотвратить выход украинской оборонной промышленности на уровень самообеспечения в долгосрочной перспективе, поскольку мощная оборонная промышленность может поставить Украину в хорошую позицию для защиты от будущей российской агрессии и значительно уменьшить зависимость Украины от западной помощи", — пишут аналитики.

Как оценивают в ISW, развитие оборонно-промышленной базы со временем может позволить Украине поддерживать защиту от России и долгосрочные потребности национальной безопасности при значительном уменьшении иностранной военной помощи.

ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет отправлять большие пакеты помощи Украине на неопределенный срок, если Украина сможет достаточно расширить свой оборонный промышленный потенциал, но предоставление Западом систем противовоздушной обороны и ракет для Украины имеет решающее значение для способности Украины защитить свою энергетику, инфраструктуру и развитие оборонной промышленности от российских ударов.

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