РФ изменила тактику атак по энергетике: действительно ли бьет ракетами, которые хуже "Кинжалов"

Россия 11 апреля произвела масштабную ракетно-беспилотную атаку на украинские электростанции. Можно ли говорить, что эта атака является частью новой кампании, направленной на использование задержек в оказании западной помощи Киеву для усиления превосходства Москвы? Действительно ли оккупанты начали использовать ракеты, которые хуже "Кинжала"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Россияне истощают украинскую противовоздушную оборону

Венский аналитик по обороне Франц Штефан-Гади считает, что недавние атаки на крупнейшую в Украине гидроэлектростанцию и несколько теплоэлектростанций подчеркнули уязвимость энергетической инфраструктуры страны.

Эксперт подчеркнул, нанося удары по гражданской инфраструктуре, Россия пытается заложить основу для предстоящих наступательных действий, истощая украинскую противовоздушную оборону и отвлекая ресурсы Киева от линии фронта.

Российские оккупанты применили свои новые крылатые ракеты Х-69

При этом эксперты "Defense Express" обращают внимание на важную деталь в недавней атаке стране-агрессора, а именно на то, что при ударе по Трипольской ТЭС российские оккупанты применили свои новые крылатые ракеты Х-69, которые позволили им полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевщины. .

Эксперты утверждают, что дальность запуска ракет составила около 400 км. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км как очередной итерации Х-59МК2.

Аналитики напоминают, что это не первое использование Х-69 для удара по Украине – первое упоминание об их использовании появилось в феврале 2024 года, "хотя редкие случаи были еще в 2023 году".

"Х-69 является российской крылатой ракетной ракетой для самолетов тактической авиации. Ее запуск возможен с самолетов Су-34 и Су-35, кроме того, именно она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57, которую он должен нести во внутренних отсеках вооружения ", – говорится в отчете экспертов.

Отмечается, что, несмотря на то, что эта ракета дозвуковая и имеет меньшую боевую часть, чем "гиперзвуковой" Х-47М2 "Кинжал", использование РФ именно Х-69 для удара по Трипольской ТЭС можно считать худшей ситуацией по нескольким причинам: ее результативный удар говорит о возможности ее проникновения мимо очевидно истощенной украинской противовоздушной обороны; ее запуск с самолетов тактической авиации нивелирует характерный признак масштабных ракетных атак, когда фиксируется взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К; ее использование именно за счет запуска с Су-34 или Су-35 может носить более массовый характер в силу большего количества носителей.

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