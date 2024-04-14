Итоги недели: какие выводы нужно сделать, чего теперь ожидать Украине

Вторая неделя апреля запомнилась окончанием эпопеи с законопроектом о мобилизации, а также продолжением затягивания со стороны США решения по вопросу выделения помощи Украине. Накатила и новая волна разговоров о переговорах, фоном к которой Россия усилила атаки на Украину – и на земле, и с воздуха. Эксперты традиционно проанализировали для портала "Комментарии" наиболее значимые, с их точки зрения, события недели (с 8 по 14 апреля).

Ракетный удар по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Для Украины это неделя утраты своих энергетических мощностей после ракетных атак россиян

Политический эксперт Светлана Кушнир основными событиями на внешней арене считает кризисную ситуацию с прохождением проекта по выделению помощи Украине в парламенте США, большую воду, которая пришла в РФ и затапливает Казахстан, а также напряженность на Ближнем Востоке, где в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями ракет и дронов.

Это и Трипольская ГЭС, и ряд других генерирующих предприятий, и Запорожская атомная электростанция. В течение 7-9 апреля фиксировались очередные российские провокации с применением БПЛА на территории ЗАЭС. Попытка обвинить Украину в причастности к этим вооруженным провокациям на оккупированной россиянами Запорожской АЭС – бесполезна. Месяц апрель в памяти украинцев – это месяц глобальной техногенной катастрофы ХХ века – аварии на Чернобыльской АЭС. Никто и никогда из украинцев не хочет повторения этого ужаса! Но мы снова имеем дело с российскими атаками, в частности, имитационными, направленными на дискредитацию Сил обороны Украины", – отмечает эксперт. "Для Украины это неделя утраты своих энергетических мощностей после ракетных атак россиян

Она акцентирует, что российская оккупационная армия, под контролем которой находится ЗАЭС с марта 2022 года, сознательно и поэтапно усугубляет ситуацию с безопасностью на крупнейшем в Европе атомном объекте (6 атомных ректоров). Регулярная потеря внешнего питания и низкая квалификация персонала "Росатома", который по состоянию на данный момент пытается незаконно "управлять" объектом, рано или поздно может стать причиной катастрофы на ЗАЭС.

будет громче звучать, а реакция на атаку украинской атомной электростанции, находящейся в заложниках у россиян, будет более решительной. Потому что мир должен понимать, что в заложниках находятся не только граждане Украины, но и весь Европейский континент", – констатирует Светлана Кушнир. "Захват, милитаризация и продолжающаяся оккупация Россией ЗАЭС создает беспрецедентные угрозы для ядерной безопасности не только Украины, но и и для всей Европы и мира. Имеющиеся механизмы ядерного сдерживания РФ демонстрируют свою неэффективность. Мир должен занять решительную позицию по предотвращению реализации агрессором преступных сценариев, а также усилить санкционное давление на РФ. Мы надеемся, что голос МАГАТЭ

Убедились в низком качестве управления энергосектором

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук поделился такими размышлениями:

демонстрируют, как по мне, низкое качество управления энергетическим сектором. Ведь, как стало недавно ясно, принятые решения не выполняются необходимые ресурсы на защиту данного сегмента не выделяются. Как следствие мы лишились на этой неделе Трипольской ТЭС в Киевской области Структурная перестройка данного сектора, проведение необходимы реформ – критически важны для Украины Но почему-то этого не делалось. В энергосекторе продолжаются монополистические практики. Необходима полноценная трансформация, что и продемонстрировали последние события". "Массированные удары россиян по украинской энергосистеме, которые, увы, всё чаще достигают целей

По словам эксперта, позитивным стала новость, что "Новая почта" работает над созданием децентрализованной энергосистемы. Если эти новации перенаправить в целом на энергетическую реформу, можем получить хороший результат, считает Ярослав Романчук.

А наши чиновники предпочитают создавать новые и новые консультативные советы для привлечения инвестиций, тут же перекрывая бизнесу кислород", – акцентирует эксперт. "Государству тут точно следует прислушаться к бизнесу. Что оно, увы, делает нечасто. Тот же НБУ сохраняет при инфляции в 3,2% учетную ставку в 14,5%. Тот же Кабмин не слышит призывы бизнеса вместо создания очередных консультативных органов – прекратить возобновившиеся проверки, когда предпринимателей "кошмарят" в и без того тяжелое военное время. Именно об этом недавнее обращение "Манифеста 42" (крупный украинский бизнес) к властям с призывом прекратить "маски-шоу", продлить мораторий на проверки

По его мнению, сама о себе говорит информация, что игорный бизнес в прошлом году в 14 раз больше (!) заплатил в казну налогов.

"Это ж сколько у нас экономики находится в тени?! А следует просто логично менять правила игры на том или ином рынке. И всем станет легче – и бизнесу, и государству. К сожалению, у нас предпочитают максимальное зарегулирование, ухудшение условий для частного бизнеса, что убивает возможности для качественного экономического роста", – резюмирует Ярослав Романчук.

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