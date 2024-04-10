Что происходит вокруг темы переговоров Украины и РФ: почему столько разговоров о саммите мира

Появилась информация, что Глобальный саммит по украинской формуле мира состоится в Швейцарии в середине июня. При этом до сих пор не ясно, примет ли там участие Китай, который хочет видеть на подобном мероприятии Россию, а также продвигает свой план урегулирования. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отверг идею переговоров с российским диктатором Путиным, а также соглашение о мире ценой территориальных уступок стране-агрессору. О чем говорит активизация миротворческой темы? Как события на этом фронте могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

В ближайшие полгода не стоит ожидать сенсаций и прорывов

По мнению политолога, политического консультанта Владимира Фесенко, нет какой-то особой активизации миротворческой темы. Как нет и никаких реальных мирных переговоров в настоящее время.

и согласна вести переговоры только на своих условиях, которые категорически не приемлемы для Украины. Как и для России неприемлема "Формула мира" президента Зеленского Глобальный саммит мира – это инициатива Украины для пропагандирования и продвижения этой самой "Формулы мира", прежде всего, среди стран Глобального Юга. Участие России в этом саммите не планируется. А дата его проведения уже неоднократно откладывалась". "Для завершения войны между Россией и Украиной путем равноправных переговоров сейчас гораздо меньше предпосылок, чем год назад, – считает эксперт. – Россия готовится к наступлению

Первоначально, напоминает политолог, планировалось его проведение еще в конце прошлого года. Но в процессе подготовки саммита стало понятно, что собрать достаточно большое число государственных лидеров, да еще по такому сложному и деликатному вопросу, вокруг которого сталкиваются интересы США, Запада, России и Китая, очень сложно.

"Но раз примерную дату назвали, значит, есть уверенность, что такой саммит все-таки состоится – и его подготовка вступает в завершающую фазу, – отмечает Владимир Фесенко. – Задача украинской дипломатии на этом саммите – попытаться выработать некую общую позицию участников, которая будет предъявлена России. Например, призыв к прекращению огня и выводу войск с украинской территории. Сделать это будет крайне сложно. Но, судя по заявлениям президента Зеленского, именно такой результат он хочет видеть от Глобального саммита мира".

Вопрос об участии Китая в этом саммите остается открытым, акцентирует эксперт. Он предполагает, что пока более вероятный сценарий – Китай воздержится от участия в этом саммите, но, возможно, не будет препятствовать участию в данном саммите своих союзников и партнеров среди стран Глобального Юга.

По теме мирных переговоров о завершении войны в Украине Китай будет действовать по обстоятельствам, и, несомненно, сохранит свою претензию на роль посредника в процессе мирного урегулирования", – уверяет Владимир Фесенко. "Никакого своего "плана урегулирования" российско-украинской войны у Китая нет. Есть только абстрактная мирная позиция — "за мир во всем мире" и за уважение абстрактного суверенитета

Он отмечает, что на дальнейшее развитие миротворческого переговорного процесса будут влиять как результаты военных действий в Украине (в частности, чем закончатся попытки российского наступления), так и результаты президентских выборов в США.

"В ближайшие полгода я не ожидаю сенсаций и прорывов в миротворческом переговорном процессе", – признался политолог.

Европа и США стараются найти выход из политэкономического тупика

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко рассуждает так:

"Если твои партнеры предлагают тебе заключить мир с твоим врагом, значит, за твоей спиной они уже с ним договорились. И сделано это было за твой счет. Именно так это стоит понимать. Не бывает никаких иных "формул мира", отличных от "формулы победы". Отмечу, что ни единого Форума о формуле победы не то, что не было проведено, никто об этом и не заикался".

Похоже, продолжает эксперт, что и Европа, и США стараются найти выход из того политэкономического тупика, в который сами себя привели, оказывая ограниченную военно-техническую помощь Украине и постепенно вводя санкции против России.

"Растянувшись на несколько лет, такая политика позволила российской экономике адаптироваться и перейти на военные рельсы. И теперь объемы военно-технической помощи для Украины со стороны западных партнеров должны были бы стать еще большими, чего они себе, очевидно, на данный момент позволить не могут. Потому и идут разговоры о "формуле мира", что позволяет выиграть время для перестройки уже их экономик с учетом новых рисков и угроз со стороны РФ", – поясняет Юрий Гаврилечко.

Проблема, по его словам, в том, что за это же время Россия активно встраивалась в повестку дня противостояния Глобального Юга нынешним центрам мировой политики и экономики (США, Великобритании и ЕС).

как одного из лидеров этого самого Глобального Юга, – отмечает эксперт. – Украина же продолжает находиться в центре пересечений интересов разных глобальных игроков, у которых нет четко выраженной позиции относительно среднесрочных перспектив развития ситуации. Потому нас активно и подталкивают к "заморозке" войны Ведь ее продолжение будет давить на всех – и требовать определиться со своими действиями как можно быстрее. К чему все в равной степени и не готовы, и не горят желанием, поскольку подобное определение, в ближайшей перспективе, несет угрозу войны общепланетарного масштаба". "И, скорее всего, именно поэтому мы наблюдаем такую уклончивую позицию Китая

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