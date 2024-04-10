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Что происходит вокруг темы переговоров Украины и РФ: почему столько разговоров о саммите мира

На дальнейшее развитие миротворческого переговорного процесса будут влиять как результаты военных действий в Украине, так и результаты президентских выборов в США

сегодня, 17:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Появилась информация, что Глобальный саммит по украинской формуле мира состоится в Швейцарии в середине июняПри этом до сих пор не ясно, примет ли там участие Китай, который хочет видеть на подобном мероприятии Россиюа также продвигает свой план урегулирования. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отверг идею переговоров с российским диктатором Путиным, а также соглашение о мире ценой территориальных уступок стране-агрессоруО чем говорит активизация миротворческой темы? Как события на этом фронте могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Что происходит вокруг темы переговоров Украины и РФ: почему столько разговоров о саммите мира

Переговоры. Фото: из открытых источников

В ближайшие полгода не стоит ожидать сенсаций и прорывов

По мнению политолога, политического консультанта Владимира Фесенко, нет какой-то особой активизации миротворческой темы. Как нет и никаких реальных мирных переговоров в настоящее время.

"Для завершения войны между Россией и Украиной путем равноправных переговоров сейчас гораздо меньше предпосылок, чем год назад, – считает эксперт. – Россия готовится к наступлениюи согласна вести переговоры только на своих условиях, которые категорически не приемлемы для Украины. Как и для России неприемлема "Формула мира" президента ЗеленскогоГлобальный саммит мира – это инициатива Украины для пропагандирования и продвижения этой самой "Формулы мира", прежде всего, среди стран Глобального Юга. Участие России в этом саммите не планируется. А дата его проведения уже неоднократно откладывалась".

Первоначально, напоминает политолог, планировалось его проведение еще в конце прошлого года. Но в процессе подготовки саммита стало понятно, что собрать достаточно большое число государственных лидеров, да еще по такому сложному и деликатному вопросу, вокруг которого сталкиваются интересы США, Запада, России и Китая, очень сложно.

"Но раз примерную дату назвали, значит, есть уверенность, что такой саммит все-таки состоится – и его подготовка вступает в завершающую фазу, – отмечает Владимир Фесенко. – Задача украинской дипломатии на этом саммите – попытаться выработать некую общую позицию участников, которая будет предъявлена России. Например, призыв к прекращению огня и выводу войск с украинской территории. Сделать это будет крайне сложно. Но, судя по заявлениям президента Зеленского, именно такой результат он хочет видеть от Глобального саммита мира".

Вопрос об участии Китая в этом саммите остается открытым, акцентирует эксперт. Он предполагает, что пока более вероятный сценарий – Китай воздержится от участия в этом саммите, но, возможно, не будет препятствовать участию в данном саммите своих союзников и партнеров среди стран Глобального Юга.

"Никакого своего "плана урегулирования" российско-украинской войны у Китая нет. Есть только абстрактная мирная позиция — "за мир во всем мире" и за уважение абстрактного суверенитетаПо теме мирных переговоров о завершении войны в Украине Китай будет действовать по обстоятельствам, и, несомненно, сохранит свою претензию на роль посредника в процессе мирного урегулирования", – уверяет Владимир Фесенко.

Он отмечает, что на дальнейшее развитие миротворческого переговорного процесса будут влиять как результаты военных действий в Украине (в частности, чем закончатся попытки российского наступления), так и результаты президентских выборов в США.

"В ближайшие полгода я не ожидаю сенсаций и прорывов в миротворческом переговорном процессе", – признался политолог.

Европа и США стараются найти выход из политэкономического тупика

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко рассуждает так:

"Если твои партнеры предлагают тебе заключить мир с твоим врагом, значит, за твоей спиной они уже с ним договорились. И сделано это было за твой счет. Именно так это стоит понимать. Не бывает никаких иных "формул мира", отличных от "формулы победы". Отмечу, что ни единого Форума о формуле победы не то, что не было проведено, никто об этом и не заикался".

Похоже, продолжает эксперт, что и Европа, и США стараются найти выход из того политэкономического тупика, в который сами себя привели, оказывая ограниченную военно-техническую помощь Украине и постепенно вводя санкции против России.

"Растянувшись на несколько лет, такая политика позволила российской экономике адаптироваться и перейти на военные рельсы. И теперь объемы военно-технической помощи для Украины со стороны западных партнеров должны были бы стать еще большими, чего они себе, очевидно, на данный момент позволить не могут. Потому и идут разговоры о "формуле мира", что позволяет выиграть время для перестройки уже их экономик с учетом новых рисков и угроз со стороны РФ", – поясняет Юрий Гаврилечко.

Проблема, по его словам, в том, что за это же время Россия активно встраивалась в повестку дня противостояния Глобального Юга нынешним центрам мировой политики и экономики (США, Великобритании и ЕС).

"И, скорее всего, именно поэтому мы наблюдаем такую уклончивую позицию Китая как одного из лидеров этого самого Глобального Юга, – отмечает эксперт. – Украина же продолжает находиться в центре пересечений интересов разных глобальных игроков, у которых нет четко выраженной позиции относительно среднесрочных перспектив развития ситуации. Потому нас активно и подталкивают к "заморозке" войныВедь ее продолжение будет давить на всех – и требовать определиться со своими действиями как можно быстрее. К чему все в равной степени и не готовы, и не горят желанием, поскольку подобное определение, в ближайшей перспективе, несет угрозу войны общепланетарного масштаба".

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