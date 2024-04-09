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Кремль выбрал новые цели, а Харьков будет отвлекающим ударом: что придумал враг для летнего штурма

Александр Мусиенко предположил, на каком участке фронта сосредоточатся российские оккупанты

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Возможность наступления российских захватчиков в Харьков прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Кремль выбрал новые цели, а Харьков будет отвлекающим ударом: что придумал враг для летнего штурма

Летнее наступление России (фото из открытых источников)

Как он отметил для РБК-Украина , РФ вряд ли сможет осуществить летом новое наступление на город и взять его в окружение.

По словам эксперта, захватчики сосредотачиваются на других направлениях фронта – главные усилия агрессор сконцентрирует на известных направлениях, что и теперь – это Авдеевка и Часов Яр.

Мусиенко не исключает, что Харьков и Угледарь будут вспомогательными или отвлекающими участками. Именно так захватчики постараются распылить украинские силы.

"Именно поэтому я думаю, что основная группировка будет действовать в Донецкой и Луганской областях. Допускаю, что будут бои и обмены ударами вдоль границы между Харьковской и Белгородской областями. Но России не удастся взять Харьков в окружение, а тем более захватить его", — убежден Мусиенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский посетил Харьковщину и сделал ряд заявлений, касающихся защиты города и облегчения жизни гражданским. Президент Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и осмотрел строительство оборонительных рубежей. Он заявил, что страна-агрессор РФ хочет сделать все для того, чтобы вынудить жителей Харькова и области уехать из региона.

В этом контексте он добавил, что есть решение по усилению противовоздушной обороны Харькова, однако в этом вопросе все зависит от партнеров.

По его словам, жители этих городов, страдающих российским террором, нуждаются в политической воле мира. Они ждут решения получить возможность жить и побеждать тот террор, который им устроила Россия.



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