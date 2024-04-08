Саммит по "формуле мира" уже не весной: стала известна новая дата

Швейцария намерена провести саммит по "формуле мира" в Украине в середине июня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg", со ссылкой на ознакомленные источники.

Саммит по "формуле мира". Фото из открытых источников

Издание отмечает, предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран. Предварительно он может состояться 16-17 июня.

Отмечается, что ключевой вопрос разногласий заключается в том, будет ли участвовать Китай в переговорах о мире в Украине. И это, по словам источников, имеет решающее значение для Швейцарии, чтобы сделать инициативу заслуживающей доверия.

"Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха встречи, учитывая влияние, которое, по их словам, Пекин оказывает на Москву", — говорится в публикации.

В МИД Швейцарии говорят, что дата и место проведения конференции пока не определены. Подчеркивается, что помимо перспектив Украины, России и Европы, важно также прислушаться к Глобальному Югу, который сыграет ключевую роль в конечном включении России в этот процесс. Именно поэтому, подчеркнули в МИД Швейцарии, идет тесный диалог с Китаем, Индией, Бразилией, Южной Африкой и Саудовской Аравией.

Отмечается, что до сих пор Пекин присутствовал только на одной встрече советников по национальной безопасности, целью которой было заложить основу для данного саммита.

Также указывается, что несколько стран настаивают на участии России, но Киев сначала хочет достичь широкого соглашения по ключевым принципам "формулы мира", прежде чем взаимодействовать с Москвой.

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