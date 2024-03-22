Есть ли смысл в глобальном саммите мира без Китая: что происходит вокруг темы переговоров

Украина проводит активную работу по подготовке саммита мира, который предположительно пройдет в Швейцарии. Недавно президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с индийским премьером Нарендой Моди, пригласив того принять участие в грядущем саммите. Были надежды на участие там и Китая, но, похоже, после жестких высказываний секретарь СНБО Украины Алексея Данилова в адрес китайских предложений об отказе Украины во имя мира от своих территорий, представителей официального Пекина на саммите вряд ли приходится ожидать. О чем говорит всё, что происходит в последнее время вокруг подготовки к данному мероприятию и в целом переговорного кейса? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Формула мира Президента Зеленского – это наша программа-максимум

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко акцентирует, что подготовка глобального саммита мира является одним из главных приоритетов украинской дипломатии в настоящее время.

"Именно с этой целю Президент Зеленский побывал недавно в Саудовской Аравии и Турции, провел телефонные переговоры с Премьер-министром Индии. Эта тема была в центре внимания и на встрече с китайским спецпредставителем Ли Хуэем. Кстати, само европейское турне китайского спецпредставителя было вызвано именно повышенной активностью украинской дипломатии по подготовке глобального саммита мира", – подчеркивает эксперт.

В то же время, продолжает он, участие Китая в глобальном саммите мира – это открытый вопрос.

"Думаю, что Китай будет определяться в этом вопросе в последний момент. На данный момент вероятность участия Китая в данном саммите не очень высока. Но сам глобальный саммит мира состоится вне зависимости от участия в нем лидера Китая, – отмечает Владимир Фесенко. – Высказывание Алексея Данилова по поводу спецпредставителя Китая – это не первая благоглупость секретаря СНБО. Своими топорными высказываниями он наносит ущерб усилиям Президента Зеленского и украинской дипломатии по очень сложному и деликатному диалогу с Китаем. Я сам неоднократно говорил и писал о том, что Китай не будет полностью поддерживать украинскую позицию в вопросе об условиях завершения российско-украинской войны. Но для нас крайне важно, чтобы Китай не стал поддерживать войну России против Украины и сохранял хотя бы относительный нейтралитет по отношению к российско-украинской войне".

Не менее важно для нас и участие Китая в глобальном саммите мира. Это не значит, что мы будем подстраиваться под позицию Китая. Принципиальная позиция Украины о статусе оккупированных украинских территорий изложена в Формуле мира Президента Зеленского. Но это не означает, что можно хамить в адрес официального представителя КНР.

"С Даниловым, наверняка, проведут соответствующую воспитательную работу", – уверен политолог.

Когда мы говорим о глобальном саммите мира, то это не про мирные переговоры с Россией, акцентирует эксперт. Поэтому РФ и не приглашают на этот саммит.

"Точно также и Формула мира Президента Зеленского, это не предложения для переговоров с Россией. Около половины пунктов Формулы мира Президента Зеленского абсолютно неприемлемы для путинской России. Точно также для нас неприемлемы российские условия "мира" (а на самом деле требования капитуляции Украины), выдвигаемые Путиным", – объясняет Владимир Фесенко.

По его словам, Формула мира Президента Зеленского – это наша программа-максимум по условиям завершения войны с Россией. В полном объеме она будет выполнена тогда, когда для этого возникнут подходящие политические и ресурсные условия.

"Глобальный саммит мира в этом контексте нацелен на продвижение украинской позиции по завершению российско-украинской войны в отношениях, прежде всего, со странами Глобального Юга. Одновременно это работа на формирование будущего, более справедливого мирового порядка, в основе которого будут принципы справедливого мира, глобальной ядерной, энергетической, продовольственной и экологической безопасности. Как раз об этом также говорится в Формуле мира Президента Зеленского", – констатирует эксперт.

КНР вряд ли будет серьезно участвовать в процессе поисков справедливого мира

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников размышляет так:

"Любой дипломатический процесс возможен, когда ситуация на фронтах более-менее понятная, а также имеет некий практический результат в стратегическом смысле. Сейчас такого результата нет и рядом (фронт динамичен), равно как нет понимания – когда такое может произойти. В таких условиях очень сложно планировать какие-то переговоры о мире".

Но понятно, продолжает эксперт, что идея вокруг глобального саммита мира состоит в привлечении туда, прежде всего, стран, которые имеют влияние на РФ, от кого она зависит. Речь, прежде всего, о Китае.

"Сейчас, по сути, с помощью не военного давления заставить РФ прекратить атаки и пойти на конструктивные переговоры может лишь Пекин, – отмечает Богдан Мирошников. – Китай же не стремится оказывать такое давление, так как ему выгодно продолжение войны, которая ослабляет и Запад, и РФ. И он будет тянуть до последнего".

Ускорить процесс продвижения к конструктивным переговорам могут, по словам эксперта, мощные украинские победы на фронте (к примеру, перебиваем сухопутный коридор в Крым или освобождаем большую часть оккупированных территорий).

"Пока такого нет, КНР вряд ли будет серьезно участвовать в процессе поисков справедливого мира. Продолжаться формальные заявления, челночная дипломатия – не более. А без участия Китая саммит мира вряд ли можно будет назвать глобальным, – считает Богдан Мирошников. – Пока это выглядит как перепись друзей Украины или тех, кто не против быть с нами — как та же Индия, участие которой в саммите пока тоже под вопросом".

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