Что происходит на дипломатическом фронте: какие решения могут повлиять на события в Украине

Российская оккупационная армия продолжает давить на военном фронте, терроризировать Украину ударами по энергетике, а также пытаться сорвать намерения Украины собрать как можно больше стран на Глобальный саммит мира ради выработки общего решения по прекращению российско-украинской войны на справедливых условиях. По логике Кремля – "справедливым" является оставить за собой захваченные территории. Помощь нам от США всё еще буксует, А вот европейцы более активно включаются в этот процесс. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" нынешнее состояние российско-украинской войны на дипломатических фронтах, а также спрогнозировали, как ситуация может развиваться дальше.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

До июня 2024 года может быть принят ряд решений

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что важной новостью на дипломатическом фронте стало анонсирование проведение Инаугурационного саммита мира в Швейцарии 15-16 июня. На нем планируется обсуждение детальных планов реализации "формулы мира" Владимира Зеленского.

"Ожидается участие лидеров ведущих мировых стран, и это должно продемонстрировать поддержку украинских позиций по поводу мирного урегулирования. Примечательно, что Саммит мира состоится непосредственно после саммита G7 в Италии, таким образом главы государств "Большой семерки" смогут согласовать свои графики и лично приехать на мероприятие в Швейцарии. Интригой остается уровень участия Китая в мирном саммите. Сейчас проходит активная челночная дипломатия: лидеры западных стран посещают Пекин, а в мае запланирован визит Си Цзиньпина в Европу. Конечно же, мирное урегулирование в Украине является одним из основных вопросов в этих встречах", – подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание, что июнь 2024 станет очень насыщенным различными мероприятиями, на которых будут обсуждаться важные для Украины вопросы. 11-12 июня в Берлине пройдет конференция по восстановлению Украины, на которой мы ожидаем получить ответы по финансированию проектов послевоенного восстановления. В середине месяца – саммит мира в Швейцарии. А 27-28 июня – заседание Совета ЕС, в повестке которого – утверждение переговорной рамки с Украиной и продление режима льготной торговли для украинского экспорта.

создает реальные проблемы на фронте. В случае отказа от голосования подготовка альтернативного решения о выделении целевого кредита займет несколько недель драгоценного времени. Европейские партнеры Украины не имеют достаточно ресурсов чтобы полностью перекрыть дефицит американских поставок". "Но проводить дипломатическую работу гораздо сложнее, если есть угрозы для безопасности на линии фронта, – поясняет Игорь Попов. – Успехи же ВСУ непосредственно зависят от своевременности и объемов поставок западного оружия и боеприпасов. Затягивание американским Конгрессом решения о выделении помощи Украине

В столь сложной ситуации в СМИ появляется "турецкий план" прекращения войны.

"В период до июня 2024 года в мировых столицах будут принимать политические решения о помощи Украине, о формулировках саммита НАТО и о реформе глобальной архитектуры безопасности", – прогнозирует Игорь Попов.

Оптимистично выглядит новый союз Великобритании и Франции

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий рассуждает следующим образом:

Пусть хоть так, но поддержку мы получим. Понятно, что Трамп – оппортунист и ему всё по барабану. Но его штаб, вероятно, изучил социологию. А та демонстрирует большие симпатии американцев к Украине, их одобрение выделению нам помощи". "Экс-президент США Дональд Трамп, являющийся сейчас основным кандидатом в президенты от Республиканской партии и во многом стоящий за блокированием помощи Украине уже дал понять, что не будет препятствовать выделению денег, если это будет сделано в качестве кредита

Плюс – Европа стала намного активнее помогать Украине и достаточно жестко критиковать то, что США тормозят помощь.

"И это, судя по рейтингам, уже отражается на поддержке Трампа, которая стала снижаться из-за его игр через Конгресс с так важным нам законопроектом, где заложены десятки миллиардов для Украины", – отмечает Александр Палий.

По его мнению, очень оптимистично выглядит новый союз Великобритании и Франции, которые мощно поддерживают Украину и дают понять, что не позволят РФ получить мир на своих условиях (которые означают фактически капитуляцию Украины).

Германия нам также хорошо помогает, но пока не готова давать дальнобойные ракеты. Было бы здорово дожать Берлин и по этому поводу. Восточноевропейские государства, явственно чувствующие исходящую от РФ угрозу, также стараются поддерживать Украину по максимуму. Особенно это касается балтийских государств, Польши, Чехии", – акцентирует эксперт. "Обе эти европейские державы – ядерные, обе серьезно помогают нам, в том числе дальнобойными ракетами. Французы предоставляют нам также классные пушки как "Цезарь", англичане делают серьезные поставки беспилотников. Министр обороны Великобритании не исключил даже предоставление Украине опытных образцов лазерного оружия

Что касается грядущего саммита мира, который стараниями Украины может состояться в июне в Швейцарии, там вряд ли следует ожидать высоких представителей Китая, считает он. Пекин уже дал понять, что хочет организовать мероприятие, где смогут присутствовать украинская и российская сторона. А представителей путинского режима в Швейцарии никто не ждет.

"Ожидания от этого саммита – умерено-оптимистичные. Но он позволит консолидировать десятки стран вокруг украинской формулы мира, базирующейся на необходимости соблюдать территориальную целостность, суверенитет, международное право", – заключает Александр Палий.

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