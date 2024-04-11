Турция предлагает новый "мирный план" окончания войны в Украине: СМИ узнали основные пункты

Турция подготовила проект договора по "мирным переговорам" между Украиной и Россией, цель которого — заморозить войну в Украине до 2040 года. "Мирный план" Турции уже получил президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Новая-Европа", получившее детали турецкой инициативы окончания войны в Украине.

Турция предлагает "мирный план" Украины и России

Редакция "Новая-Европа" узнала о существовании нового "мирного плана" по окончании войны, который якобы продвигает президент Турции Реджеп Эрдоган. Готовый текст договора уже якобы получили все три стороны: Украина, Россия и Турция. Как отмечает издание, большинство пунктов "мирного плана" Турции основываются на первых переговорах Украины и России, которые проходили в Стамбуле в 2022 году.

Согласно документу "мирный план" Турции предусматривает:

— Заморозка войны на существующей линии фронта;

— Проведение референдума в 2040 году по общеполитическому курсу Украины;

— Проведение референдума под международным контролем на оккупированных и аннексированных территориях, находящихся под контролем РФ;

— Внеблоковый статус Украины до 2040 года;

— Обмен пленными по формуле "всех на всех";

— Россия не отрицает вступление Украины в Евросоюз;

— Запрет на вмешательство во внутренние дела любым способом, который может привести к дестабилизации правительства.

Издание "Новая-Европа" оценило реализацию "мирного плана" Турции маловероятным, ведь существовало по меньшей мере девять подобных проектов, отвергнутых Украиной или Россией.

Украина сосредоточилась на "Формуле мира", которая состоит из 10 пунктов. Одним из основных условий Украины является выведение российских войск из украинских территорий на 1991 год. Саммит мира на основе "формулы мир" должен пройти в июне этого года в Швейцарии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России назвали "лучший мирный план" по окончании войны из тех, которые предлагали разные государства мира.

Также "Комментарии" писали, что Австрия объяснила свою позицию относительно мирных переговоров Украины и России.