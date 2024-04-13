Ситуация на Донбассе обострилась, штурмов россиян очень много: Сырский обратился к украинцам

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Кравцев Сергей
Ситуация на восточном фронте обострилась в последние дни. Российские оккупанты активизировали штурмы и используют технику для атак. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Главком ВСУ отметил, что наступательные действия россиян активизировались после проведения в России президентских выборов.
По его словам, сухая погода способствует использованию бронированной техники на фронте. Погода сделала танкодоступной большую часть открытых участков.
Александр Сырский отправился в зону боевых действий, заслушал выводы о характере действий противника. Были приняты решения, направленные на усиление наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО. Также пополнены запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств.
Как отметил Сырский, снова встал вопрос достижения технического превосходства над противником в высокотехнологичных видах оружия.
Решение этих проблем было возложено на командование Сухопутных войск.
Под время своей поездки Сырский также вручил награды воинам.
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