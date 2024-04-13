Враг оккупировал еще один населенный пункт на Донбассе: бои шли полтора года

Хоть линия фронта и существенно не изменилась за последнее время, но противник не прекращает давление и имеет небольшое продвижение вперед. Оккупантам удалось захватить Богдановку, село Часовоярской городской громады в Бахмутском районе Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "DeepState".

Российские военные. Фото: из открытых источников

Отмечается, что также врагу удалось продвинуться у Часового Яра, Новокалиново и Тоненького в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что 10 апреля российские оккупационные войска захватили Первомайское в Донецкой области. Бои за село шли полтора года. И только сейчас россияне сумели добиться желаемого. Противник сумел проломить оборону стрелкового батальона 59-ки и полностью оккупировал Первомайское, бои за которое начались фактически еще в августе 2022-го года. Село стало одной из самых горячих точек в этой войне и стоило врагу большой цены. Высокую цену заплатили и защитники, особенно ребята из славной 59 ОМПБр, которые отчаянно держались за каждый подвал и держали оборону, даже находясь в полном окружении.

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