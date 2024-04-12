Что происходит на фронтах: какой сценарий пытается продвинуть Кремль

Украина продолжает страдать от массированных бомбовых, ракетных и дроновых ударов со стороны России. Наши военные ощущают острый дефицит боеприпасов, что не дает эффективно отражать вражеские атаки как на фронте, так и по тыловой инфраструктуре. Агрессор всё больше давит, особенно на Донбассе, а западные издания дают мрачные прогнозы на случае, если Украине так и не получит помощи от США. Президент Владимир Зеленский в который раз критикует США и НАТО – как за то, что они затягивают с выделением помощи, так и за то, что нас не принимают в Альянс. Эксперты оценили для портала "Комментарии" ситуацию на военном и дипломатическом фронтах.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Наше военно-политическое руководство просчитывает все варианты

По словам эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, на всех участках фронта Силы обороны Украины ведут сдерживающие противника действия.

чтобы ограничить возможности для Генштаба ВСУ в мобильной обороне и быстрой переброске войск по направлениям". "Ситуация сложная, – признал он. – Но наше военно-политическое руководство, по всей видимости, просчитывает все варианты. Битвы, согласно военной науке, выигрывают за счет продуманных действий генералов и логистики. У россиян – значительные как технические, так и людские ресурсы. Мы видим, что противник систематически уничтожает электрогенерацию

Олег Стариков напоминает, что в недавнем интервью президент Зеленский упомянул о перспективах развития военно-политической ситуации и заявил, что при весомой и своевременной поддержке со стороны партнеров Украина может не только обороняться, но и планировать контрнаступление.

"Если бы сейчас европейцы поторопились и предоставили нам дальнобойную артиллерию, самолеты, ракеты типа ATACMS, 155-мм артиллерийские снаряды и так далее, то техническая мощь украинской армии значительно возросла бы. Что помогло бы и противодействовать КАБам, которыми противник забрасывает и Харьков, и приграничных районы Сумской области, и более эффективно обороняться собственно на линии боевого столкновения", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что на сегодняшний день в мире есть только две армии, имеющие опыт континентальной войны такой насыщенности: Вооруженные силы Украины и армия страны-агрессора – РФ.

"И при поддержке снарядами и ракетами, комплексами ПВО, радиоэлектронной борьбы, авиацией – победить на поле боя Украина вполне готова и может", – констатирует Олег Стариков.

В Москве видят, что есть силы, которые не хотят полного разгрома РФ

Политолог, боец подразделения ГРОМ, 41 омбр Кирилл Сазонов рассуждает так:

Запад не будет помогать Украине, если не видит наших успехов на войне". "Военный и политический фронт сейчас связаны напрямую. От ситуации на фронте зависят позиции сторон на возможных переговорах с кем угодно.

С другой стороны, продолжает эксперт, есть силы, которые не хотят полного разгрома России. Именно поэтому, поясняет он, Кремль сейчас максимально усиливает военное давление на всех направлениях, особенно на Донецком. И при этом продолжает обстрелы мирных городов Украины и инфраструктуры.

"Делается это, чтобы убедить союзников в бессмысленности поддержки Киева и неизбежности переговоров на условиях Москвы, – считает Кирилл Сазонов. – Мы, в свою очередь, делаем всё возможное для того, чтобы этот сценарий Кремля провалился. Держим оборону, наносим удары по их позициям, складам и важным промышленным объектом, связанным с войной. Похоже, что 2024 год во многом будет решающим по ключевым вопросам в перспективе".

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