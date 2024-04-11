Шесть городов под угрозой: что будет предшествовать "большому наступлению РФ на Донбассе"

Военный аналитик Денис Попович сообщил об угрозе и последствиях возможного захвата оккупантами Временного Яра в Донецкой области и озвучил 3 фактора, которые могут защитить город от россиян.

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

Он отмечает, что город стоит на возвышающейся обороне, отсюда преимущество в контроле над окружающей местностью.

В случае захвата россиянами города Часов Яр, они будут продолжать продвижение на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Эти города в последней агломерации в Донецкой области, которая остается под контролем Украины.

"Таким образом, враг приближается к своей цели – захватить Донецкую область", — сказал эксперт.

Как он продолжил, есть 3 фактора, которые заставят остановить продвижение российских окупантов в направлении города.

"Конечно, возможно защитить, но для этого надо, во-первых, фортификацию строить, и она строится. Во-вторых, нужно оружие. Так или иначе, это уже совсем другой вопрос. И в-третьих, безусловно, нужна ротация воинских частей . Нужны свежие силы, нужны резервы", — говорит Денис Попович.

Эксперт продолжил, что увлечение россиянами Авдеевки и попытки занять Времен Яр могут говорить о большом наступлении в Донецкой области.

"Я думаю, это предвестники начала этих наступательных действий, поскольку сейчас враг будет накапливать резервы и пытаться дальше продвигаться. Безусловно, нужно к этому готовиться. Я тоже думал, что будет оперативная пауза. Я тоже думал, что им стоит остановиться после Авдеевки, после огромных потерь и приготовиться. Но, как видим, если бы не произошло так, что это и есть приготовление", — заключил аналитик.

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