Почему Шольц отказывается предоставить Taurus: Зеленский назвал главный страх канцлера Германии

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает блокировать решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus, потому что боится ядерной угрозы со стороны России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецкому изданию "Bild" сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства высказал мнение, что ни одно оружие не может быть "действительно полезным" в случае ядерной войны, даже американские самолеты F-16 или ракеты ATACMS.
В свою очередь журналисты назвали "взрывоопасным" объяснение Зеленского причин отказа канцлера Германии Олафа Шольца в предоставлении Украине Taurus.
Владимир Зеленский отметил, что обсуждение вопроса предоставления Taurus продолжается, но этот вопрос "не так прост".
На вопрос, имеет ли отношение отказ в Taurus к ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина, Зеленский ответил: "Шольц сказал, что так и есть. Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России".
По его мнению, ни одно оружие не может быть "действительно полезным" в случае ядерной войны, даже ATACMS или F-16.
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