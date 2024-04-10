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Почему Шольц отказывается предоставить Taurus: Зеленский назвал главный страх канцлера Германии

Президент Украины заявил, что он не понимает почему Киев так и не получает то оружие, которое уже сегодня имеют западные партнеры

сегодня, 07:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает блокировать решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus, потому что боится ядерной угрозы со стороны России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецкому изданию "Bild" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Почему Шольц отказывается предоставить Taurus: Зеленский назвал главный страх канцлера Германии

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства высказал мнение, что ни одно оружие не может быть "действительно полезным" в случае ядерной войны, даже американские самолеты F-16 или ракеты ATACMS.

В свою очередь журналисты назвали "взрывоопасным" объяснение Зеленского причин отказа канцлера Германии Олафа Шольца в предоставлении Украине Taurus.

"У наших партнеров есть определенное оружие, которое нужно нам сегодня, чтобы выжить. Оно нужно Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие", — сказал президент Украины, имея в виду Taurus, а также американские ракеты малой дальности ATACMS и истребители F-16.

Владимир Зеленский отметил, что обсуждение вопроса предоставления Taurus продолжается, но этот вопрос "не так прост".

"Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерным государством, и что это самая сильная система вооружений в Германии", — сказал президент.

На вопрос, имеет ли отношение отказ в Taurus к ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина, Зеленский ответил: "Шольц сказал, что так и есть. Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России".

По его мнению, ни одно оружие не может быть "действительно полезным" в случае ядерной войны, даже ATACMS или F-16.

"Ответ взрывоопасен, потому что канцлер Олаф Шольц пока оправдывал свой отказ в Taurus иначе: а именно тем, что он не хочет превращать Германию в партию войны, ведь Украина может использовать ракеты Taurus для поражения целей на территории России", — пишет Bild.

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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/selenskyj-scholz-fuerchtet-putins-atom-drohung-87822078.bild.html
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