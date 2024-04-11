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Массированный удар по Украине: Зеленский назвал количество ракет и дронов, которыми ударила РФ

Россия ночью выпустила по Украине более 40 ракет и около 40 дронов

сегодня, 09:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия в ночь на 11 апреля выпустила по Украине 40 ракет и около 40 дронов. Часть ракет и "Шахедов" удалось сбить. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Массированный удар по Украине: Зеленский назвал количество ракет и дронов, которыми ударила РФ

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что соседи и партнеры Украины видят, насколько критична потребность в ПВО. Глава государства заявил, что Украине нужны средства противовоздушной обороны и другая оборонная поддержка, а "не закрывание глаз и долгие дискуссии".

"Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет позволено и дальше это делать, если российские ракеты и "Шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска во время сегодняшнего массированного воздушного удара по Украине атаковали, в частности, объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях. Об этом у себя в Facebook сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Чиновник уточнил, что были атакованы объекты генерации и системы передачи данных в Харьковской, Запорожский, Львовской, Киевской областях.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает удары по энергетике Украины: о чем это говорит и к чему готовиться.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/10033
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