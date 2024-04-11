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Массированный ракетный удар: куда пыталась попасть РФ, какие четыре области атаковала

Оккупанты снова били по энергоинфраструктуре

сегодня, 07:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска во время сегодняшнего массированного воздушного удара по Украине атаковали, в частности, объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Массированный ракетный удар: куда пыталась попасть РФ, какие четыре области атаковала

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Враг снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру!", – отметил министр.

Чиновник уточнил, что были атакованы объекты генерации и системы передачи данных в Харьковской, Запорожский, Львовской, Киевской областях.

"Энергетики уже работают над устранением последствий", – добавил глава Минэнерго.

Стоит отметить, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области. Кроме того, под утро 11 апреля страна-агрессор запустила по Украине ракеты.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает систематически наносить массированные ракетно-дроновые удары по Украине. Президент Владимир Зеленский акцентирует, что основной целью агрессора продолжают быть энергетические объекты нашей страны. По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Кремль планирует усилить обстрел, в частности гидроэлектростанций и дамб, чтобы воспрепятствовать становлению украинского оборонного комплекса. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящий энерго-террор, а также рассказали, чего ожидать далее – и как эффективнее отражать подобные удары.

Также издание "Комментарии" сообщало – будет ли снова дорожать электроэнергия: министр энергетики сделал заявление.




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