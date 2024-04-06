Будет ли снова дорожать электроэнергия: министр энергетики сделал заявление

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Кравцев Сергей
Министр энергетики Герман Галущенко не исключает вероятность повышения тарифа на электроэнергию для населения. Сейчас правительство изучает различные варианты финансирования ремонта своих энергообъектов. Это при том, что в июне прошлого года после зимних атак цена на электроэнергию выросла почти вдвое. Как передает портал "Комментарии", свое заявление министр сделал в интервью "Bloomberg".
Герман Галущенко. Фото: из открытых источников
Министр подчеркнул, Украина нуждается в усовершенствованной ПВО, чтобы защитить свои энергетические активы от ракетных атак России и избежать отключений электроэнергии этим летом.
По его словам, хотя официально убытки еще не подсчитаны, они уже измеряются миллиардами гривен и продолжают расти. Геращенко отметил, что масштабы могут достичь миллиардов долларов.
Министр добавил, что Россия хочет разрушить украинскую экономику. Больше повреждений сети усложнит ситуацию летом, когда потребление достигнет своего пика. Именно поэтому власти обязательно будут общаться к людям с просьбой с понимаем отнестись к ограничениям. В зависимости от ситуации в июле-августе правительство будет просить людей максимально экономить.
По мнению Галущенко, россияне не могут вызвать повторение отключений 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромных убытков мы будем иметь базовую генерацию, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей.
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Партия 5.10
сегодня, 13:52
Да пристрелите уже кто нибудь эту вороватую морду Галущенко с его мародером Рынатом Ахметовым ! Скотобаза никак набраться не может во время войны , хотя сиплая Зелегнида обещала тарифы не поднимать, но сбрехала как всегда !
ss
сегодня, 13:29
А йух за щеку татарская морда ахметка и пидар галущенко взять не хотят?! Мало того, что выродки за 30 лет неспраможности не построили ни одной АЭС, ГЭС или ТЕС. А просто украли то, что построили коммунисты, так эти выродки хотят еще все за наш счет отстроить, чтоб потом нам же и продавать электроэнергию по завышенным ценам. Так вот хрен угадали!