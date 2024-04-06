Будет ли снова дорожать электроэнергия: министр энергетики сделал заявление

Министр энергетики Герман Галущенко не исключает вероятность повышения тарифа на электроэнергию для населения. Сейчас правительство изучает различные варианты финансирования ремонта своих энергообъектов. Это при том, что в июне прошлого года после зимних атак цена на электроэнергию выросла почти вдвое. Как передает портал "Комментарии", свое заявление министр сделал в интервью "Bloomberg".

Герман Галущенко. Фото: из открытых источников

"Сегодня ситуация еще сложнее по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", — заявил Герман Галущенко.

Министр подчеркнул, Украина нуждается в усовершенствованной ПВО, чтобы защитить свои энергетические активы от ракетных атак России и избежать отключений электроэнергии этим летом.

"Разрушения были значительные — и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы ущерба, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться", — рассказал чиновник.

По его словам, хотя официально убытки еще не подсчитаны, они уже измеряются миллиардами гривен и продолжают расти. Геращенко отметил, что масштабы могут достичь миллиардов долларов.

Министр добавил, что Россия хочет разрушить украинскую экономику. Больше повреждений сети усложнит ситуацию летом, когда потребление достигнет своего пика. Именно поэтому власти обязательно будут общаться к людям с просьбой с понимаем отнестись к ограничениям. В зависимости от ситуации в июле-августе правительство будет просить людей максимально экономить.

По мнению Галущенко, россияне не могут вызвать повторение отключений 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромных убытков мы будем иметь базовую генерацию, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей.

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