Пакет помощи, необходимый для выживания Украины в ожесточенной войне против РФ, продолжает быть заблокированным в нижней палате Конгресса США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, если помощь в размере 60 миллиардов долларов не будет доставлена Украине в ближайшее время, она, по словам президента Владимира Зеленского, "может проиграть войну".

"Без большего количества современного оружия США, которое позволило Украине дать отпор своему более крупному, богатому и густонаселенному противнику, инициатива перейдет, вероятно, навсегда, к Путину и его генералам. Беззаконная агрессия одержит победу. Этот пагубный и когда-то немыслимый результат ознаменовал бы конец роли Америки как глобального полицейского и серьезно ослабил бы ее авторитет среди союзников по всему миру", — говорится в публикации.

Указывается, что теперь это возможно, поскольку главный апологет Москвы в Палате представителей США Марджори Тейлор Грин угрожает сместить своего коллегу-республиканца Майка Джонсона с поста спикера, если он попытается протолкнуть пакет помощи.

Отмечается, что ответственность за этот крайне разрушительный тупик должен лежать на Дональде Трампе, которому предстоит встретиться с Джо Байденом на президентских выборах в ноябре.

The Times считает, что Трамп не проявил никаких признаков отказа от своей позиции по Украине. Это предполагает, что он как президент объявит о прекращении боевых действий и согласится на постоянную аннексию некоторых украинских территорий, оккупированных российскими войсками.

Также в издании констатируют, что Байден тоже виновен в происходящем, в частности, из-за неохотных поставок решающего вооружения в 2022-2023 годах, что "обрекло Киев на мясорубку, которая сыграла на руку России".

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