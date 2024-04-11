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The Times обрисовал мрачный прогноз для Украины: что произойдет без помощи США

Аналитики The Times предупреждает, без помощи США у Украины в разы увеличиваются риски проиграть в войне

сегодня, 12:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Пакет помощи, необходимый для выживания Украины в ожесточенной войне против РФ, продолжает быть заблокированным в нижней палате Конгресса США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Times".

The Times обрисовал мрачный прогноз для Украины: что произойдет без помощи США

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, если помощь в размере 60 миллиардов долларов не будет доставлена Украине в ближайшее время, она, по словам президента Владимира Зеленского, "может проиграть войну".

"Без большего количества современного оружия США, которое позволило Украине дать отпор своему более крупному, богатому и густонаселенному противнику, инициатива перейдет, вероятно, навсегда, к Путину и его генералам. Беззаконная агрессия одержит победу. Этот пагубный и когда-то немыслимый результат ознаменовал бы конец роли Америки как глобального полицейского и серьезно ослабил бы ее авторитет среди союзников по всему миру", — говорится в публикации.

Указывается, что теперь это возможно, поскольку главный апологет Москвы в Палате представителей США Марджори Тейлор Грин угрожает сместить своего коллегу-республиканца Майка Джонсона с поста спикера, если он попытается протолкнуть пакет помощи.

Отмечается, что ответственность за этот крайне разрушительный тупик должен лежать на Дональде Трампе, которому предстоит встретиться с Джо Байденом на президентских выборах в ноябре.

The Times считает, что Трамп не проявил никаких признаков отказа от своей позиции по Украине. Это предполагает, что он как президент объявит о прекращении боевых действий и согласится на постоянную аннексию некоторых украинских территорий, оккупированных российскими войсками.

Также в издании констатируют, что Байден тоже виновен в происходящем, в частности, из-за неохотных поставок решающего вооружения в 2022-2023 годах, что "обрекло Киев на мясорубку, которая сыграла на руку России".

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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/the-times-view-us-aid-package-ukraine-wavering-ally-h33ftz75z
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 11:54

Ось різниця одні мають і спроможні створювати, а корумпованим не дали. І це країна яка перед бандерівщиною мала найбільший впк світу. Потім його розікрали як ленінську кузню Порошенко передаючи із рук в руки. Натомість попи з томосом бігали, а от воювати за свої розкішні попівні і секту, тут ні. Тепер: гроші та все технічне дайте, а ми вам у вишиванці і шароварах зпляшемо і на роялі без штанів зіграємо. Майбутнє під патронатом нацпам'яті настало! Процес пішов! .


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