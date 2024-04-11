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Почему Украина оказалась в ситуации, которую сложно было предусмотреть: что происходит с Западом

В США начинают осознавать, что далее затягивать вопрос помощи Украине невозможно, потому что это уже выглядит как откровенная игра на пользу Путину

сегодня, 11:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина пережила в ночь на 11 апреля очередной массированный ракетно-дроновый удар со стороны РФ, которая целенаправленно била по объектам критической энерго-инфраструктурыПо словам президента Владимира Зеленского, агрессор выпустил более 40 ракет и около 40 ударных дронов. Глава государства в очередной раз призвал наших зарубежных партнеров оказать Украине помощь ПВО и другой оборонная поддержкой, а не закрывать глаза на происходящее, не устраивать долгие дискуссииС аналогичным призывом обратился к европейцам главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, пристыдив Евросоюз, который делает недостаточно для защиты Украины от российских атакЕсть много вопросов и к США, более полугода не способных принять решение о помощи Украине. Причем критика звучит как в адрес Белого доматак и в адрес Конгрессагде стараниями трампистского крыла Республиканской партии блокируется принятие законопроекта о внешней помощи. Что происходит с Западом? Почему одни страны демонстрируют активную поддержку Украины (те же Великобритания, Франция, балтийские государства), а другие, ранее обещавшие помогать, ведут себя, мягко говоря, странно (те же США или Германия, где до сих пор не решились передать нам дальнобойные ракеты Taurus)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Почему Украина оказалась в ситуации, которую сложно было предусмотреть: что происходит с Западом

Ракетный удар по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Появилось фактически два лагеря

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает так:

"В США продолжается политическая борьба между республиканцами и демократами, заложниками чего стала УкраинаЯ думаю, что сейчас обе партии дошли до понимания того, что помощь должна быть предоставлена. Но республиканцы хотят это "продать" не как безвозмездную помощь (мол, это же деньги наших налогоплательщиков!), а как кредит. При этом никто не акцентирует, что кредит будет беспроцентный, а выдадут его сроком на десятки лет. Переводя с финансово-дипломатического языка – такой кредит вряд ли когда-то будет возвращен. Но республиканцы, особенно трамписты, смогут продемонстрировать избирателям, что думают о каждом центе – и тем самым попытаются спасти свое достаточно пострадавшее от критики лицо. Скорее всего, именно в таком виде будет принять законопроект. Когда именно – сказать пока сложно".

По мнению эксперта, вероятно, сперва попробуют проголосовать в Палате представителей законопроект, который еще в середине февраля принял СенатВозможно, с небольшими дополнениями. Если это не выйдет – тогда добавят формулу о кредите. После чего эта история должна завершиться.

"Далее затягивать невозможно, потому что это уже выглядит как откровенная игра на пользу Путину. Что понимают уже не только европейцы, но и разумные американские политики", – отмечает Владимир Огрызко.

Понятно, продолжает он, что такое затягивание бьет, прежде всего, по УкраинеНо и на Штатах это отображается.

"Если бывший премьер, нынешний министр иностранных дел Дэвид Кэмерон лично летит в резиденцию экс-главы Белого дома, вероятного кандидата в президенты о Республиканской партии ДональдаТрампа, пытаясь его убедить прекратить игры вокруг помощи Украиныэто о многом говорит. В том числе о том – как подрывается доверие к американцам со стороны их традиционных партнеров, союзников. Мне кажется, сейчас, к сожалению, среди представителей Западного мира есть определенный кризис. Там появилось фактически два лагеря. Первый – лагерь трусов, своеобразная "ось страха", во главе которой стоят Вашингтон и БерлинВторой – лагерь решительных политиков, которые понимают критичность ситуации. К ним я бы отнес Францию и Британию. Посмотрим, чья точка зрения победит в итоге. Но что, что две ключевые страны НАТО – США и Германия – так откровенно боятся, это, конечно, играет на руку Путину. И влияет на международный имидж данных стран явно не в позитивном плане", – констатирует дипломат.

Следует искать возможность показать – чем, почему, как нужна Украина демократическому миру

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда с сожаление отмечает, что Украина оказалась в ситуации, которую сложно было предусмотреть.

"Проблема в том, что государства, готовые нам максимально активно помогать (поставками вооружений, боеприпасов и так далее) вынуждены ограничиваться политической поддержкой. Потому что ресурса для соответствующих поставок у них просто нет, ведь нет собственного военного производства, многих других вещей. А те государства, которые имеют мощный ВПК, сегодня находятся в пламени политических дискуссийв процессе поиска наиболее приемлемого пути для собственной политической реализации в ракурсе предвыборной гонки. И это влияет на проблемы с выделением помощи Украине", – поясняет эксперт.

При этом, акцентирует он, надо понимать, что мы не можем отменить демократию в других странах, вмешиваться в их внутренние процессы. Остается лишь транслировать то, что происходит у нас – во вне. Демонстрируя, что происходящее в Украине — критично важно для всего мира.

"Если мы не будем этого делать, то снова и снова станем сталкиваться с различными рисками. Исключительно упрекать наших партнеров — контпродуктивно. Следует искать возможность показать — чем, почему, как нужна Украина демократическому миру. Почему мы — острие борьбы против России. И каким образом нас можно и нужно делать сильнее. Лишь так мы сможем добиться необходимых перемен в поставках оружия, боеприпасов, финансовой помощи, в создании системной поддержки Украины", – уверен Евгений Магда.

Также издание "Комментарии" сообщало – чего боятся США: почему против вступления Украины в НАТО.




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