Почему Украина оказалась в ситуации, которую сложно было предусмотреть: что происходит с Западом

Украина пережила в ночь на 11 апреля очередной массированный ракетно-дроновый удар со стороны РФ, которая целенаправленно била по объектам критической энерго-инфраструктуры. По словам президента Владимира Зеленского, агрессор выпустил более 40 ракет и около 40 ударных дронов. Глава государства в очередной раз призвал наших зарубежных партнеров оказать Украине помощь ПВО и другой оборонная поддержкой, а не закрывать глаза на происходящее, не устраивать долгие дискуссии. С аналогичным призывом обратился к европейцам главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, пристыдив Евросоюз, который делает недостаточно для защиты Украины от российских атак. Есть много вопросов и к США, более полугода не способных принять решение о помощи Украине. Причем критика звучит как в адрес Белого дома, так и в адрес Конгресса, где стараниями трампистского крыла Республиканской партии блокируется принятие законопроекта о внешней помощи. Что происходит с Западом? Почему одни страны демонстрируют активную поддержку Украины (те же Великобритания, Франция, балтийские государства), а другие, ранее обещавшие помогать, ведут себя, мягко говоря, странно (те же США или Германия, где до сих пор не решились передать нам дальнобойные ракеты Taurus)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный удар по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Появилось фактически два лагеря

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает так:

Я думаю, что сейчас обе партии дошли до понимания того, что помощь должна быть предоставлена. Но республиканцы хотят это "продать" не как безвозмездную помощь (мол, это же деньги наших налогоплательщиков!), а как кредит. При этом никто не акцентирует, что кредит будет беспроцентный, а выдадут его сроком на десятки лет. Переводя с финансово-дипломатического языка – такой кредит вряд ли когда-то будет возвращен. Но республиканцы, особенно трамписты, смогут продемонстрировать избирателям, что думают о каждом центе – и тем самым попытаются спасти свое достаточно пострадавшее от критики лицо. Скорее всего, именно в таком виде будет принять законопроект. Когда именно – сказать пока сложно". "В США продолжается политическая борьба между республиканцами и демократами, заложниками чего стала Украина

По мнению эксперта, вероятно, сперва попробуют проголосовать в Палате представителей законопроект, который еще в середине февраля принял Сенат. Возможно, с небольшими дополнениями. Если это не выйдет – тогда добавят формулу о кредите. После чего эта история должна завершиться.

"Далее затягивать невозможно, потому что это уже выглядит как откровенная игра на пользу Путину. Что понимают уже не только европейцы, но и разумные американские политики", – отмечает Владимир Огрызко.

Понятно, продолжает он, что такое затягивание бьет, прежде всего, по Украине. Но и на Штатах это отображается.

это о многом говорит. В том числе о том – как подрывается доверие к американцам со стороны их традиционных партнеров, союзников. Мне кажется, сейчас, к сожалению, среди представителей Западного мира есть определенный кризис. Там появилось фактически два лагеря. Первый – лагерь трусов, своеобразная "ось страха", во главе которой стоят Вашингтон и Берлин Второй – лагерь решительных политиков, которые понимают критичность ситуации. К ним я бы отнес Францию и Британию. Посмотрим, чья точка зрения победит в итоге. Но что, что две ключевые страны НАТО – США и Германия – так откровенно боятся, это, конечно, играет на руку Путину. И влияет на международный имидж данных стран явно не в позитивном плане", – констатирует дипломат. "Если бывший премьер, нынешний министр иностранных дел Дэвид Кэмерон лично летит в резиденцию экс-главы Белого дома, вероятного кандидата в президенты о Республиканской партии ДональдаТрампа, пытаясь его убедить прекратить игры вокруг помощи Украины

Следует искать возможность показать – чем, почему, как нужна Украина демократическому миру

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда с сожаление отмечает, что Украина оказалась в ситуации, которую сложно было предусмотреть.

в процессе поиска наиболее приемлемого пути для собственной политической реализации в ракурсе предвыборной гонки. И это влияет на проблемы с выделением помощи Украине", – поясняет эксперт. "Проблема в том, что государства, готовые нам максимально активно помогать (поставками вооружений, боеприпасов и так далее) вынуждены ограничиваться политической поддержкой. Потому что ресурса для соответствующих поставок у них просто нет, ведь нет собственного военного производства, многих других вещей. А те государства, которые имеют мощный ВПК, сегодня находятся в пламени политических дискуссий

При этом, акцентирует он, надо понимать, что мы не можем отменить демократию в других странах, вмешиваться в их внутренние процессы. Остается лишь транслировать то, что происходит у нас – во вне. Демонстрируя, что происходящее в Украине — критично важно для всего мира.

"Если мы не будем этого делать, то снова и снова станем сталкиваться с различными рисками. Исключительно упрекать наших партнеров — контпродуктивно. Следует искать возможность показать — чем, почему, как нужна Украина демократическому миру. Почему мы — острие борьбы против России. И каким образом нас можно и нужно делать сильнее. Лишь так мы сможем добиться необходимых перемен в поставках оружия, боеприпасов, финансовой помощи, в создании системной поддержки Украины", – уверен Евгений Магда.

Также издание "Комментарии" сообщало – чего боятся США: почему против вступления Украины в НАТО.



