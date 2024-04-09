Российская авиация уже не боится приближаться к линии фронта в Украине: СМИ узнали причину

Блокирование помощи Украине от США все активнее сказывается на ситуации на фронте. В украинских системах противовоздушной обороны начали заканчиваться ракеты для отбития российских атак. В результате некоторые российские истребители могут летать гораздо ближе к линии фронта и атаковать ракетами малой дальности, а не 25-мильными планерными бомбами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Самолет. Фото: из открытых источников

В издании вспомнили, как недавно во время ожесточенных боев на краю Часового Яра четыре штурмовика Су-25 ВВС РФ обстреливают украинские позиции на низкой высоте с расстояния всего лишь нескольких метров от них. На видео можно увидеть, как российские пилоты разворачивают сигнальные ракеты, чтобы отвлечь внимание украинских зенитных ракет, однако такая мера предосторожности была лишней, ведь ни одна ракета не поднялась навстречу.

Журналисты отметили, что другие российские штурмы позиций 23-го батальона в четверг и пятницу стоили армии РФ дорого, однако нескольким оккупантам все же удалось закрепиться вдоль крайней улицы города, а именно Зеленой.

"Вскоре в Часовом Яру могут начаться городские боевые действия", — добавили в Украинском центре оборонных стратегий.

В "Forbes" рассказывают, что нехватка артиллерийских боеприпасов является кризисом, который пытаются решить европейские партнеры Украины.

"Не помогает и то, что Россия усилила воздушные налеты на крупнейшие города Украины, что заставило украинские ВВС сконцентрировать свои лучшие батареи ПВО вокруг этих городов. Это оставляет пробелы в противовоздушной обороне на передовой. Пробелы, которыми пользуются российские ВВС", — объяснили в публикации.

Авторы материала подчеркивают, такие дефициты будут только становиться больше, ведь снаряды для ПВО заканчиваются.

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