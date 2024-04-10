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"Ставки очень высоки": генерал предупредил о растущем преимуществе РФ

Россия демонстрирует готовность к продолжению наступательных действий

10 апреля 2024, 23:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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Без помощи США через несколько недель российская армия сможет использовать десять артиллерийских снарядов против одного снаряда со стороны Украины.

"Ставки очень высоки": генерал предупредил о растущем преимуществе РФ

РФ не намерена останавливаться. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление во время выступления в Конгрессе сделал генерал армии США, глава Европейского командования ВС США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

"Суровость этого момента невозможно переоценить. Проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Ставки очень высоки. Россия не демонстрирует признаков прекращения агрессии и не намерена останавливаться на Украине. Россия представляет хроническую угрозу", — заявил американский генерал.

Кристофер Каволи призвал Конгресс США продолжить помощь Украине, чтобы остановить продвижение России на поле боя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия накапливает ресурсы для длительной войны, убежден заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Должны рассчитывать исключительно на самих себя — строить собственный ВПК, инвестировать во внутренние разработки. Украине придется воевать, пока существует Москва в сегодняшнем виде", — отметил военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что минобороны России продолжает искать в женских колониях кандидаток для отправки на войну с Украиной. Сотрудники министерства посетили по меньшей мере четыре исправительных учреждения, где вербовали россиянок на войну против Украины. В Ивановской области военных интересовала женская колония №3, расположенная в Кинешме. "У кого есть медицинское образование — вербовали в медперсонал. Остальные — в штурмовые подразделения", — рассказал адвокат.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/04/10/ukraine-cavoli-mike-johnson/
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